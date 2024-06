La nuova serie Anker SOLIX Solarbank 2: un passo avanti verso l'energia solare domestica

Anker SOLIX, uno dei marchi leader nel settore delle centrali elettriche da balcone in rapida crescita, lancia oggi la sua seconda generazione di soluzioni solari e di accumulo intelligenti: la serie Anker SOLIX Solarbank 2, che stabilisce nuovi standard di prestazioni, efficienza e semplicità nella generazione di energia solare.

I nuovi modelli Solarbank 2 Plus e Solarbank 2 Pro di Anker SOLIX saranno disponibili singolarmente e in vari bundle a partire dal 14 giugno 2024.

Solarbank 2 Pro

Il modello Pro è il primo sistema solare domestico per balcone al mondo con un accumulo di energia tutto in uno da 2400W. Una terza variante, la Solarbank 2, sarà lanciata presto.

"Dopo il successo della prima generazione di Solarbank, con la nuova serie stiamo abbattendo sempre più i confini tra una piccola centrale elettrica da balcone e un sofisticato sistema di accumulo fotovoltaico e solare. Questa nuova tecnologia aiuta le persone a raggiungere una svolta energetica senza sforzo, non solo grazie alla generazione di energia all'avanguardia, ma anche grazie alla possibilità di espandere la capacità e regolare in modo preciso la produzione di energia secondo la domanda domestica, eliminando così gli sprechi inutili durante la generazione, lo stoccaggio e l'utilizzo", afferma Shaun Xiong, direttore generale di Anker SOLIX e membro del consiglio di amministrazione di Anker Innovations, la società madre di Anker SOLIX e proprietaria di altri brand come Anker, Eufy e Soundcore.

Un Potente Sistema per il Balcone, il Giardino e i Tetti

Anker SOLIX introduce tre modelli di Solarbank 2. L'attenzione principale è rivolta al Solarbank 2 Pro, che grazie ai suoi quattro tracker MPP (MPPT) da 600 watt ciascuno raggiunge una potenza totale di 2400 watt. Questo consente di collegare quattro moduli solari in parallelo in tutte le direzioni, massimizzando l'energia solare raccolta.

Con il Solarbank 2 Pro, i confini tra una semplice centrale elettrica da balcone e un impianto fotovoltaico da tetto diventano sempre più sottili. Gli utenti possono immettere nella rete elettrica domestica fino agli 800 watt consentiti dalla legge, accumulando il resto direttamente all'interno del Solarbank 2 Pro.

Grazie alle batterie aggiuntive impilabili disponibili opzionalmente, è possibile aggiungere fino a 5 batterie al Solarbank 2 Pro, immagazzinando fino a 9,6 kilowattora come riserva. Anche la versione Plus può arrivare fino a 9,6 kilowattora.

Le batterie, basate sulla tecnologia al litio ferro fosfato (LFP), sono estremamente durevoli, mantenendo oltre l'80% delle loro prestazioni originali dopo più di 6000 cicli, equivalenti a una durata di oltre 15 anni, con una garanzia Anker SOLIX di dieci anni.

Microinverter Integrato e Contatore Intelligente

L'installazione è ora ancora più facile e può essere completata in meno di due ore, grazie al microinverter integrato sia nel Solarbank 2 Plus che nella versione Pro, che converte la luce solare in elettricità senza necessità di cablaggi aggiuntivi, rendendo entrambi i modelli vere soluzioni Plug and Play, facilmente installabili da chiunque, anche senza conoscenze preliminari.

Il design elegante e robusto, con certificazione IP65, resiste a vento e intemperie e funziona in condizioni estreme, tra -20 e 55°C.

Anker SOLIX rende il sistema solare da balcone più intelligente e dinamico con il contatore intelligente, che monitora in tempo reale la produzione di energia, comunicando costantemente con il Solarbank 2 Pro tramite WiFi o Bluetooth. Il contatore intelligente regola rapidamente la potenza in uscita per rispondere ai cambiamenti nella domanda di energia, consentendo un risparmio medio fino a 1286 euro all'anno (dati basati su un prezzo di 0,42 €/kWh).

Anker SOLIX si impegna per la sostenibilità: un aggiornamento gratuito nel quarto trimestre del 2024 trasformerà la Solarbank di prima generazione in un'unità di accumulo aggiuntiva.

Offerte Speciali

Dal 14 giugno al 30 giugno 2024, i clienti possono acquistare la serie Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 con uno sconto fino al 22% e riceveranno in omaggio uno Smart Meter (valore di 129 euro).

I clienti che passano dalla prima generazione alla successiva, o che possiedono già una centrale elettrica da balcone, possono acquistare il sistema di accumulo Anker SOLIX singolarmente. Fino al 30 giugno, il Solarbank 2 Plus costerà 1199 euro (prezzo consigliato: 1399 euro), mentre il Solarbank 2 Pro sarà venduto a 1399 euro (prezzo consigliato: 1599 euro).

Bundle e Pacchetti

Per chi vuole risparmiare, il kit da 1819 euro (prezzo consigliato: 2406 euro) comprende il Solarbank 2 Pro, due pannelli da 435 watt e un contatore intelligente. Per gli utenti più esigenti, il super pack comprende il Solarbank 2 Pro, quattro moduli solari da 540 watt, uno Smart Meter e tre batterie di estensione a 4839 euro (invece di 5901 euro).

Dal 14 al 30 giugno 2024, i clienti possono acquistare Anker Solix Solarbank 2 E1600 con uno sconto fino al 22%.

Omaggi

I clienti che acquistano Solarbank 2 E1600 Pro o Solarbank 2 E1600 Plus dal 14 al 30 giugno 2024 riceveranno in regalo uno Smart Meter (valore di 129 euro). I clienti che acquistano Solarbank 2 E1600 Pro o Solarbank 2 E1600 Plus dal 14 al 15 giugno 2024 riceveranno in regalo un pannello solare Anker SOLIX PS30 Faltbares (30W) (valore di 79,99 euro).