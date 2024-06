Atp Stoccarda - Berrettini ai quarti di finale in due set

Matteo Berrettini avanza ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 734.

Spettacolo - Matteo Berrettini avanza ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 734.915 euro). Il 28enne romano, numero 95 del mondo e in tabellone grazie al ranking protetto, supera il 25enne canadese Denis Shapovalov, numero 117 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e un quarto.