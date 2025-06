Nuova classe di Diablo Immortal: il Druido - disponibile dal 3 luglio

Sanctuarium continua a espandersi. Il Druido si unisce alla lotta in Diablo Immortal il 3 luglio, arricchendo il campo di battaglia con la furia e l'antica magia della natura. Il Druido è la nona classe giocabile, che canalizza l'energia primordiale per trasformarsi in bestie, dominare l'ira della natura e sovrastare i nemici con uno stile di combattimento versatile e ibrido. Gratuito per tutti i giocatori, il Druido offre un nuovo percorso a chiunque ricerchi armonia (e distruzione) nella natura selvaggia.

NUOVO DRUIDO, NUOVA PERCEZIONE: in Immortal, i Druidi sono una razza tutta nuova. Sono ancor più isolati dalla civiltà rispetto ai Druidi di altre parti di Sanctuarium, perciò sono ritornati a uno stato più selvaggio e sfruttano la velocità come punto focale in combattimento. Sono la versione più rapida, agile, scattante e fluida della classe di Druidi che Diablo abbia mai visto.

Trasformatevi e conquistate: trasformatevi in potenti forme animali, come il rampante cervo o uno stormo di corvi, e annientate i nemici con ferocia.

Nuove evocazioni come Quercia Saggia o i fidi Compagni Lupi, che portano dalla tua parte il lato più feroce della natura selvaggia.

Caos elementale: lanciate distruttivi incantesimi di fuoco e terra come Pietra Travolgente, grazie a cui dal terreno emergono monoliti appuntiti che infliggono un devastante danno ad area.

La risorsa Potere Primordiale aggiunge una coinvolgente svolta al modo di giocare, creando devastanti opportunità che canalizzano l'energia grezza in trasformazioni e colpi finali che scuotono la terra.

Il terzo anno prosegue: la narrazione di Era della Follia raggiunge l'apice mentre i giocatori si avventurano nelle caotiche Selve di Sharval, una nuova zona estesa che fungerà da palco per l'arrivo del Druido. Segnati la data. Il 3 luglio, la classe Druido sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori.