‘Sea of Thieves’ su GeForce NOW

Corpo di mille balene! Questo GFN Thursday è all’insegna dei pirati: l’acclamato Sea of Thieves di Rare e Xbox Game Studios è ora disponibile in streaming. Sea of Thieves è uno dei quattro nuovi titoli che sono stati aggiunti al Cloud questa settimana

.Nel cloud, infiniti oceani di possibilità si spalancano per i giocatori di Sea of Thieves. Giocate in streaming la vostra avventura da filibustiere su tutti i dispositivi, conquistate i mari con sessioni di gioco fino a 8 ore per gli utenti Ultimate e godetevi l’accesso immediato agli ultimissimi contenuti e stagioni, il tutto senza dover aspettare il download.Date un’occhiata alla lista dei giochi aggiunti questa settimana