RIAPRONO LE SELEZIONI PER I LUCCA COMICS AWARDS,

GLI "OSCAR" ITALIANI DEL FUMETTO.

Nell'edizione 2024, due importanti novità:

Premio Generazioni per opere destinate a lettori tra i 6 e 12 anni

e dei Gran Guinigi Pro, riconoscimenti ufficiali delle eccellenze

artigianali e tecniche della Nona Arte.

All'insegna della valorizzazione di lavoratori e lavoratrici dei settori

culturali e per agevolare al massimo la loro partecipazione,

sono inoltre già aperte le richieste per pass autore/autrice.

Lucca, 13 giugno 2024 – Opere e autori/autrici ai più alti livelli mondiali ogni anno concorrono al massimo riconoscimento italiano riservato al mondo della Nona Arte: tornano anche quest'anno i Lucca Comics Awards, gli "Oscar" del fumetto del nostro Paese. Fino al 28 giugno le case editrici potranno proporre i titoli da loro pubblicati e una giuria qualificata selezionerà le eccellenze dell'ultimo anno, per individuare le opere finaliste.

Sei le categorie tradizionali a cui concorreranno le opere e i rispettivi autori e autrici, che saranno premiati durante Lucca Comics & Games 2024 (30 ottobre – 3 novembre), nel corso della cerimonia ufficiale al Teatro del Giglio: Yellow Kid Fumetto dell’anno, Yellow Kid Autore/Autrice dell’anno, Gran Guinigi Miglior Fumetto Breve o Raccolta, Gran Guinigi Miglior Fumetto Seriale, Gran Guinigi Miglior Disegno, Gran Guinigi Miglior Sceneggiatura. Durante la serata saranno consegnati anche i Lucca Comics Awards che, per la loro unicità e particolarità, sono indipendenti dalla selezione dell’anno: Yellow Kid Maestra/Maestro Del Fumetto, Gran Guinigi Miglior Esordiente, Gran Guinigi per un’iniziativa Editoriale - Premio Stefano Beani. La Giuria chiamata ad assegnare Yellow Kid e Gran Guinigi sarà composta da due critiche/critici o giornaliste/i, due autori/autrici e un membro dello staff culturale di Lucca Comics & Games.

In questa edizione, si apre anche una nuova categoria, destinata a riconoscere il meglio della produzione a fumetti per lettori e lettrici tra i 6 e i 12 anni: il Premio Generazioni, che godrà di una selezione separata e verrà assegnato da una Giuria dedicata, diversa da quella degli altri Lucca Comics Awards, composta da un autore/autrice, un/una art director e una persona esperta, tutti con competenze specifiche nell’ambito delle produzioni per ragazzi.

E non finisce qui: la volontà è di riconoscere tutte le professionalità legate alla Nona Arte, con l'istituzione di premi tecnici denominati Gran Guinigi Pro dedicati a colore, copertina, lettering, packaging editoriale e traduzione (inglese, francese e giapponese) e destinati anche a opere non iscritte ai Lucca Comics Awards. Case editrici e autori/autrici potranno infatti segnalare quelle che ritengono degne di considerazione: i premi saranno poi assegnati dallo staff culturale del Festival; annuncio e consegna seguiranno modalità dedicate.

Tutte le informazioni sono disponibili nel sito dedicato www.luccacomicsawards.com (dove è stato anche pubblicato l'albo d'oro con l'elenco di tutti i premi del fumetto consegnati a Lucca dal 1966 al 2023).

Continuano anche le attività per supportare la partecipazione al festival di professionisti e professioniste del fumetto: quest'anno è stata ulteriormente anticipata la possibilità di richiedere i pass autore/autrice per la prossima edizione di Lucca Comics & Games, seguendo le procedure indicate nell'area dedicata del sito. Da pochi giorni quindi tutte le figure artistiche che operano nell’ambito della realizzazione di fumetti (soggettista, sceneggiatore/trice, disegnatore/trice, inchiostratore/trice, colorista, copertinista, traduttore/trice, letterista) possono richiedere il titolo di ingresso presentando la documentazione richiesta. Anche autori/autrici Fantasy (incluso quindi chi realizza illustrazioni di genere edite da case editrici) potranno richiedere il loro pass. Entro il 22 settembre tutte le persone regolarmente accreditate riceveranno una conferma ufficiale, garantendo così la possibilità di organizzare al meglio la loro presenza a Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre.