LUCCA COMICS & GAMES - ANNUNCIATA LA SELEZIONE DEI LUCCA COMICS AWARDS.



30 i titoli individuati dalla giuria, opere e autori/autrici ai massimi livelli mondiali scelti per rappresentare l’eccellenza del fumetto pubblicato in Italia nell’ultimo anno.



Insieme a Robinson – la Repubblica e Fumettologica, approfondiremo le motivazioni della giuria in un percorso verso l’atteso annuncio dei vincitori e vincitrici che avverrà durante la cerimonia di premiazione al Teatro del Giglio di Lucca, il 2 novembre alle 19.30.Un’esplorazione nel mondo della Nona Arte, un viaggio tra centinaia di opere per selezionare le eccellenze del fumetto pubblicato in Italia nell’ultimo anno: è dalla scelta tra 302 titoli proposti da tutti gli editori italiani che la giuria dei Lucca Comics Awards ( https://luccacomicsawards. com/ ha individuato le 30 opere finaliste.Per annunciarle sono stati scelti due partner d’eccezione, Robinson – la Repubblica e Fumettologica, che insieme al festival racconteranno per una settimana le motivazioni della giuria, con approfondimenti che valorizzeranno le qualità autoriali, le tecniche artistiche e visive, le storie, celate in ogni titolo selezionato. Sui canali social di Lucca Comics & Games e delle due testate giornalistiche, lettori e lettrici avranno quindi l’occasione per (ri)scoprire grandi opere che hanno segnato il fumetto in Italia nell’ultimo anno.Un arduo compito quello che ha affrontato la giuria di questa edizione, composta da Alberto Rigoni – Head of Content and Productions, Lucca Crea; Roberto Genovesi – giornalista e scrittore, direttore di Rai Libri e direttore artistico di Cartoons on the Bay; Carlotta Vacchelli – docente e ricercatrice in storia e critica del fumetto e storia dell’arte presso la American University of Rome; Vincenzo Filosa – autore, vincitore ai Lucca Comics Awards 2022; Alessandro “DocManhattan” Apreda – giornalista e blogger.Dal loro dibattito e confronto, ecco quindi la lista dei 30 titoli selezionati (riportati in ordine rigorosamente alfabetico): Ascolta, bellissima Márcia - Coconino Press - Marcello Quintanilha, Barbarone sul pianeta delle scimmie erotomani - Rulez – Gipi, Batman: una brutta giornata - L'Enigmista - Panini Comics - Tom King, Mitch Gerads, Blue Giant- J-POP - Shinichi Ishizuka, Dirt - I figli di Edin - Shockdom - Giulio Rincione, Do a Powerbomb! - SaldaPress - Daniel Warren Johnson, Entra. - Tunué - Will McPhail, Eternity - Sergio Bonelli Editore - Alessandro Bilotta, AAVV, Fungirl - Coconino Press - Elizabeth Pich, Goodbye, Eri - Star Comics - Tatsuki Fujimoto, Human Target - Panini Comics - Tom King, Greg Smallwood, I misteri dell’Oceano Intergalattico - Eris edizioni - Francesca Ghermandi, Il grande vuoto - COMICON Edizioni - Léa Murawiec, Kroma - SaldaPress - Lorenzo De Felici, L’incidente di caccia - Rizzoli Lizard - David L. Carson Landis Blair, La conquista del cielo - Edizioni BD eJ-POP Manga – Yudori, La gabbia - Feltrinelli Comics - Silvia Ziche, La professoressa mente - Panini Comics - Akane Torikai, L'attesa - BAO Publishing - Keum Suk Gendry-Kim, L'Esiliato - Eris edizioni - Erik Kriek, L'ultimo weekend di gennaio- BAO Publishing - Bastien Vivès, Memorie dell'Isola Ventaglio - Dynit Manga - Kan Takahama, Mia sorella è pazza - Rizzoli Lizard - Iris Biasio, Mr. Evidence - Sergio Bonelli Editore - Adriano Barone, Fabio Guaglione, AAVV, Nato in Iran - Canicola - Majid Bita, Quasi nessuno ha riso ad alta voce - Canicola – Pastoraccia, Swan - Coconino Press – Néjib, Topolino e l'incubo dell'Isola di Corallo - Panini Comics - Marco Nucci Andrea Castellan (Casty), Transformer - Oblomov - Nicoz Balboa, Yuko - Star Comics - Ryoichi Ikegami.Sei le categorie a cui concorreranno le 30 opere e i rispettivi autori e autrici, che saranno premiati durante l’imminente edizione di Lucca Comics & Games, nel corso della cerimonia di premiazione prevista il 2 novembre al Teatro del Giglio: Yellow Kid Fumetto dell’anno, Yellow Kid Autore/Autrice dell’anno, Gran Guinigi Miglior Fumetto Breve o Raccolta, Gran Guinigi Miglior Fumetto Seriale, Gran Guinigi Miglior Disegno, Gran Guinigi Miglior Sceneggiatura.Durante la serata del 2 novembre saranno consegnati anche i Lucca Comics Awards che, per la loro unicità e particolarità, sono indipendenti dalla selezione dell’anno: Yellow Kid Maestra/Maestro Del Fumetto, Gran Guinigi Miglior Esordiente, Gran Guinigi per un’iniziativa Editoriale - Premio Stefano Beani.

