Disney Lorcana TCG in arrivo ad agosto 2024

Ravensburger, l’acclamata casa editrice di pluripremiati giochi da tavolo, giocattoli e puzzle di alta qualità, ha annunciato il nuovo set in arrivo nella lineup del popolare gioco Disney Lorcana Trading Card Game. Durante l’evento Lorecast di ieri, Ravensburger ha rivelato nuovi dettagli su Cieli Scintillanti, il quinto set di Disney Lorcana TCG che introduce nuovipersonaggi Disney e meccaniche di gioco evolute e fornisce ai giocatori anche un’impressione di cosa attende il reame ora che il glimmer di Ursula, assetato di potere, è stato sconfitto. Cieli Scintillanti uscirà prima in negozi selezionati e presso i parchi Disney il 9 agosto 2024 e sarà poi disponibile presso tutti i rivenditori e su Disney Store a partire dal 23 agosto 2024.

Ravensburger ha anche annunciato che una carta foil di Cieli Scintillanti con illustrazione alternativa sarà disponibile per un tempo limitato nelle nuove copie, contrassegnate da un adesivo, del gioco da tavolo Disney Villainous: Introduction to Evil, disponibili da settembre presso gli hobby stores e i negozi specializzati selezionati.

Cieli Scintillanti In Cieli Scintillanti, il reame di Lorcana organizza un grande festival per celebrare la recente vittoria su Ursula, in conclusione del set precedente Il Ritorno di Ursula. Anche se la maggior parte di Lorcana partecipa alle vivaci e divertenti attività del festival, un nuovo mistero inizia a farsi strada, mentre i nostri Illuminatori cercano un modo per riparare i danni sempre peggiori che Ursula ha inferto al Grande Illuminarium.

Cieli Scintillanti include il film Disney Ralph Spaccatutto,introducendo personaggi come Vanellope Von Schweetz e Felix Aggiustatutto Jr. Inoltre, i giocatori potranno sperimentare nuove meccaniche di gioco, una storia evoluta e una splendida grafica, il tutto infuso da un'energia elettrica che amplifica sia i festeggiamenti che il gioco. Ulteriori dettagli sulle meccaniche e su altre carte verranno svelati in prossimità del lancio. Tutte le carte di questo set possono essere usate per aggiornare o personalizzare i mazzi esistenti di Disney Lorcana TCG o per giocare assieme ai set usciti in precedenza, Capitolo Primo, L’Ascesa degli Imbevuti, Nelle Terre d’Inchiostro eIl Ritorno di Ursula.

Il set Cieli Scintillanti di Disney Lorcana TCG includerà due starter deck con combinazioni di carte Smeraldo/Acciaio o Ametista/Rubino (€19,99), bustine con carte aggiuntive (€5,99) e un nuovo Forziere dell’Illuminatore (€54,99). Nuovi accessori includono due tappettini da gioco ispirati a Mirabel del film Disney Encanto e il glimmer di Belle “Abile Mistica” ispirata al film Disney La Bella e la Bestia (€19,99), assieme a un nuovo raccoglitore a 9 tasche con illustrazioni dell’artista di Disney Lorana Nicholas Kole (€24,99). Saranno inoltre disponibili bustine protettive (€9,99) e deck box (€5,99) con i personaggi Disney di Tiana e Aladdin. Inoltre, per la prima volta, saranno disponibili anche un raccoglitore a 9 tasche e dellebustine protettive che evidenziano il design del dorso delle carte Disney Lorcana TCG.

Una carta di Disney Lorcana TCG in Disney Villainous: Introduction to Evil

Una versione speciale foil di una nuova carta di Cieli Scintillanti sarà disponibile nelle nuove copie di Disney Villainous: Introduction to Evil. Uscito per la prima volta nel 2023 come un’offerta limitata Disney100, Disney Villainous: Introduction to Evil reintroduce alcuni dei primi cattivi Disney del franchise – Malefica, Capitan Uncino, Ursula e il Principe Giovanni – con un prezzo ridotto, delle risorse video pensate per i neofiti e un gameplay “rivisitato”, basato sia sui feedback dei fan che sull’esperienza del team Ravensburger accumulata durante lo sviluppo del sistema di gioco di Disney Villainous.

Per celebrare il lancio del gioco nelle rivendite specializzate e presso hobby store selezionati, il team di Disney Villainous presterà il suo stile artistico a una carta di Cieli Scintillanti del Principe Giovanni. Questa carta di Disney Lorcana TCG potrà essere trovata solamente nelle nuove copie di Disney Villainous: Introduction to Evil contrassegnate da un apposito adesivo sulla copertina.