Jennifer Lopez impone severe regole al suo staff: Nessun contatto visivo o autografi

Jennifer Lopez è nuovamente al centro delle polemiche a causa delle severe regole che impone al suo staff. Secondo varie fonti, tra cui YourTango e Nicki Swift, Lopez richiede che i membri del suo staff e i conducenti di limousine evitino qualsiasi contatto visivo con lei. Questa e altre richieste esagerate hanno contribuito a costruire la sua reputazione di "persona difficile" nell'industria dello spettacolo.

Le accuse contro Lopez non sono nuove. Già nel 2012, durante la costruzione della sua nuova casa a Los Angeles, emerse la voce secondo cui i lavoratori non potevano parlarle o guardarla negli occhi. Più recentemente, TikTok è diventato un luogo di sfogo per molti che hanno condiviso le loro esperienze negative con la star. Un autista di limousine di Las Vegas ha raccontato che Lopez non solo imponeva di non essere guardata, ma richiedeva anche che i suoi bagagli non toccassero quelli di altre persone o il suolo.

Le richieste di Lopez non si limitano al contatto visivo. È noto che pretende di essere circondata solo dal colore bianco, con lenzuola, mobili e persino candele esclusivamente di questo colore. Le sue esigenze vanno oltre, includendo una predilezione per profumi specifici come quelli di Jo Malone.

Anche i fan hanno avuto incontri spiacevoli con Lopez. Un episodio raccontato su TikTok descrive come una giovane fan, dopo aver salutato la star a un semaforo, si sia vista chiudere il finestrino in faccia. Altri aneddoti descrivono Lopez come una cliente difficile e irrispettosa verso il personale di servizio, inclusa una volta in cui ha insultato una commessa di Foot Locker per non avere la taglia giusta delle scarpe che voleva acquistare per i suoi figli.

Queste storie contribuiscono a dipingere un quadro di Jennifer Lopez come una persona con cui è difficile lavorare e che mantiene un atteggiamento distante e autoritario verso chi lavora per lei. Nonostante la sua immagine pubblica di persona "alla mano" e accessibile, le esperienze condivise da coloro che hanno lavorato con lei raccontano una storia diversa.