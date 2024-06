Europei atletica - Tamberi oro salto in alto e Battocletti trionfa nei 10mila

Alessandro Sibilio vola nei 400 ostacoli e conquista la medaglia d'argento.

Spettacolo - Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto maschile, Nadia Battocletti d'oro nei 10mila metri femminili. Altri 2 trionfi per l'Italia agli Europei di atletica leggera di Roma: gli azzurri arrivano a quota 10 medaglie d'oro nella rassegna continentale. Tamberi si conferma campione europeo superando prima i 2,31 e poi, con l'oro al collo, decolla volando oltre l'asticella a 2,34. Tutto finito? Macché, anche i 2,37 vengono scavalcati: record dei campionati, miglior misura dell'anno. Battocletti si impone in 30'51''32, nuovo record italiano. L'azzurra domina la gara e completa una straordinaria doppietta dopo il trionfo nei 5mila, regalando alla spedizione italiana il nono oro della rassegna. L'atleta trentina stacca tutte le rivali nell'ultimo giro chiudendo davanti all'olandese Diane Van Es (30'57''24) e alla britannica Megan Keith in (31'04''77). Quarta l'altra azzurra Federica Del Buono in (31'25''41) e sesta Elisa Palmero in 31'38''45.

Alessandro Sibilio vola nei 400 ostacoli e conquista la medaglia d'argento. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 47"50 nuovo record italiano. L'oro è andato al norvegese Karsten Warholm in 46"98 e il bronzo allo svedese Carl Bengtstrom in 47"94.