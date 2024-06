Europei atletica - Battocletti oro nei 10mila e Sibilio argento nei 400 ostacoli

L'oro è andato al norvegese Karsten Warholm in 4698 e il bronzo allo svedese Carl Bengtstrom in 4794.

Spettacolo - Nadia Battocletti medaglia d'oro nei 10mila metri agli Europei di atletica leggera di Roma 2024 in 30'51''32, nuovo record italiano. L'azzurra domina la gara e completa una straordinaria doppietta dopo il trionfo nei 5mila. Alessandro Sibilio vola nei 400 ostacoli e conquista la medaglia d'argento. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 47"50 nuovo record italiano. L'oro è andato al norvegese Karsten Warholm in 46"98 e il bronzo allo svedese Carl Bengtstrom in 47"94.