Claudio Lippi a Roberto Sergio: Attendo ancora di essere reintegrato in Rai

Ma io ho un’ottima memoria, conclude Lippi, augurando all'Ad Rai Buona fortuna per il prossimo incarico.

Claudio Lippi lancia un appello all'Amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio

Spettacolo - Claudio Lippi lancia un appello all'Amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Commentando un post su Linkedin dell'Ad in ricordo del primo anniversario della scomparsa di Pier Francesco Forleo, ex dirigente Rai, il conduttore televisivo e produttore discografico, pur riconoscendo che questa "non è la situazione più ideale", ricorda a Sergio: "Sto ancora aspettando di essere reintegrato dopo essere stato escluso dall’Azienda dopo anni di onorato servizio per una decisione che non ha previsto un confronto democratico con la mia versione di una intervista mai rilasciata e alla quale lei ha voluto credere per quieto vivere con i suoi 'dirigenti' (uno per tutti il Dott. Coletta)". "Temo che ormai sia tardi perché lei mi proponga un contratto come ha fatto per Insegno, Giletti, De Martino, Chiambretti. Ma io ho un’ottima memoria", conclude Lippi, augurando all'Ad Rai "Buona fortuna per il prossimo incarico".