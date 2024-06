Europee - Schlein: Non è più tempo di divisioni e veti

Il fatto che siamo il primo a partito al Sud dà un'indicazione chiara: si devono fermare sull'autonomia, avverte la leader dem.

Vinto a Pontida e perso a Capalbio

Politica - "Vinto a Pontida e perso a Capalbio. Succedono cose…". Elly Schlein scherza all'assemblea dei gruppi Pd sui dati delle elezioni europee che hanno consegnato ai dem un "risultato straordinario ma non è un punto di arrivo, è solo l'inizio. Noi dobbiamo continuare a insistere sulla questione sociale di cui Meloni non si occupa". "Speriamo - dice - che questo risultato abbia convinto tutti che non è più tempo di divisioni e veti, noi di veti non intendiamo più subirne". La leader del Partito democratico sottolinea il dato della distanza da Fdi: "Abbiamo dimezzato la distanza da Fratelli d'Italia rispetto alle scorse politiche. Stiamo arrivando, ma dobbiamo continuare a insistere sulle nostre proposte, a cominciare dalla sanità pubblica con la proposta di legge a mia prima firma".

"Meloni - afferma Schlein - ha cercato di spostarci costantemente da nostri temi ma noi non siamo caduti nella sua trappola e allora avanti sui nostri temi, martelliamo sulla questione sociale e la distanza con Fdi si accorcerà ancora". La segretaria Pd ringrazia "i capigruppo per il lavoro fatto per fermare il cinico baratto fra autonomia differenziata e premierato. Si devono fermare e invito i gruppi a continuare nell'opposizione forte e senza sconti. Dobbiamo fare opposizione dura e inserirci nelle divisioni della maggioranza". "Il fatto che siamo il primo a partito al Sud dà un'indicazione chiara: si devono fermare sull'autonomia", avverte la leader dem.