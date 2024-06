Europee - Schlein: Risultato straordinario - siamo il partito che cresce di più

Vedremo - conclude - se saremo la prima o la seconda delegazione nel gruppo S&D.

Politica - "E' un risultato per noi straordinario". Così Elly Schlein al Nazareno esprime la sua "grande soddisfazione ed emozione" per l'esito delle elezioni europee che confermano il Pd secondo partito dietro Fratelli d'Italia. "Siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza da FdI si accorcia". "Sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruire l'alternativa, continueremo a essere testardamente unitari. La somma delle forze di opposizione - sottolinea la segretaria Dem - supera quella della maggioranza". "Il Pse tiene, non è possibile alcuna maggioranza senza il gruppo socialista e democratico. Vedremo - conclude - se saremo la prima o la seconda delegazione" nel gruppo S&D. "Quello che speravamo sta venendo fuori - aveva anticipato il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia -. Il contributo del Pd a guida Elly Schlein in Italia sarà decisivo per i progressisti in Europa".

"Noi possiamo dire che quello anche speravamo potesse accadere, sta accadendo: tenere all'opposizione i nazionalisti. In Italia c'è un'alternativa al governo Meloni, la somma di Pd, M5S, AVs e degli altri partiti oggi all'opposizione è nettamente superiore a quella della maggioranza di governo", conclude Boccia.