La truffa dei 2 euro su Facebook e Instagram: come difendersi

Negli ultimi tempi, è emersa una nuova truffa sui social media, nota come la "truffa dei 2 euro". Questa frode è progettata per ingannare gli utenti di Facebook e Instagram, facendo loro credere di poter acquistare prodotti tecnologici di alto valore a prezzi irrisori. Ecco come riconoscerla e difendersi.

La truffa dei 2 euro si manifesta tramite annunci pubblicitari che promettono prodotti tecnologici, come smartphone o tablet, a prezzi stracciati. I truffatori creano pagine social fasulle, imitando quelle di note catene di elettronica, e pubblicano offerte allettanti per attirare le vittime. Una volta che l'utente clicca sul link, viene indotto a fornire i propri dati personali e di pagamento.

Per evitare di cadere in queste trappole, è fondamentale prestare attenzione a diversi segnali di allarme:

1. Toni sensazionalistici: annunci con eccessivi punti esclamativi e parole come "sconti incredibili" o "ultima occasione".

2. Errori grammaticali: spesso i messaggi sono tradotti male, presentando errori di lingua.

3. Mancanza di verifiche: pagine o account senza la spunta blu di verifica sono quasi certamente falsi.

4. Offerte troppo belle per essere vere: se un'offerta sembra troppo vantaggiosa, probabilmente non è reale.

5. Commenti sospetti: account con nomi strani o profili falsi che lodano l'offerta.

In caso di dubbi, è consigliabile non cliccare sui link e segnalare l'annuncio sospetto alla piattaforma. Rimanere vigili e informati è il modo migliore per proteggersi da queste frodi online.