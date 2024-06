METAL GEAR SOLID : SNAKE EATER nuovo trailer e importanti aggiornamenti durante l’Xbox Games Showcase

Al via i preordini per le edizioni Deluxe e Day One per i mercati EMEA, Collector's in arrivo David Hayter torna in Metal Gear Solid Legacy e svela nuovi dettagli su METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER e approfondimenti dietro le quinte.

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) ha presentato un nuovo trailer di METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER durante l'Xbox Games Showcase, mostrando le impressionanti evoluzioni grafiche apportate al titolo, grazie a Unreal Engine 5, con cutscene mozzafiato in computer grafica e iconiche sezioni di gameplay.

METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER – Trailer Ufficiale 1

Versioni Retail – Edizioni Deluxe e Day OnePer i mercati EMEA, è attivo il pre-order di una Day One Edition a edizione limitata, contenente il gioco completo e contenuti bonus che saranno rivelati in seguito. Presentata anche la Deluxe Edition, contenente una copia del gioco in edizione Day One, Steelbook® esclusivo, contenuti bonus, un portachiavi in metallo smaltato, una patch FOX Unit e stampe artistiche racchiuse in una scatola personalizzata. Inoltre, sempre per i mercati EMEA, sarà disponibile un Collector's Pack, diverso dalla Limited Collector's Edition americana, i cui dettagli saranno presto annunciati.

METAL GEAR SOLID Legacy Series Part 2

In occasione dell’ultimo episodio della serie YouTube Metal Gear Solid Legacy, l'attore e scrittore David Hayter ha presentato le nuove meccaniche e i miglioramenti grafici in arrivo. Hayter ha parlato di caratteristiche chiave come il nuovo sistema di danni, che lascia cicatrici sul personaggio principale man mano che i giocatori avanzeranno nel gioco. Focus anche sul nuovo sistema di controllo e sulla nuova visuale, in grado di offrire maggiore intuitività e libertà ai giocatori abituati ai moderni action in terza persona. Infine, Hayter ha incontrato il produttore Noriaki Okamura, da diversi decenni nel team di METAL GEAR SOLID, per discutere con lui del nuovo titolo e del futuro del franchise.

“Abbiamo lasciato invariati gameplay, storia e doppiatori del gioco originale, ma abbiamo adeguato grafica e controlli agli standard moderni, che sono cambiati nel corso degli anni”, ha dichiarato il produttore Noriaki Okamura. “Tutto è stato aggiornato, ma il cuore del gioco e la visione creativa dello staff originale non hanno subito variazioni”.

METAL GEAR SOLID Legacy Series Part 2 | ft. David Hayter

METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER sarà disponibile per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC via Steam