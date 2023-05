Il ritorno di un soldato leggendario; METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER riporta al suo apice il Tactical Espionage Action su PlayStation5, Xbox Series X|S e Steam



In attesa del lancio di METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER, nell’autunno 2023 arriverà METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1, con i primi tre iconici titoli del franchise METAL GEAR SOLID



Konami annuncia METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER. Attualmente in produzione, METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER, fedele remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, originariamente pubblicato nel 2004 per PlayStation 2, sarà disponibile per PlayStation5, Xbox Series X|S e Steam. Nuovi giocatori e fedeli fan potranno rivivere le origini del famoso Big Boss e scoprire come la sua leggenda sia stata forgiata nel corso dell’Operazione Snake Eater. Il remake sarà caratterizzato dalle voci originali dei protagonisti, da una ricca storyline e dalle amate meccaniche survival in ambienti ostili, il tutto enfatizzato da una grafica senza precedenti e da un rinnovato comparto audio.





In attesa dell’uscita del remake, i fan avranno la possibilità di rivivere i primi tre titoli del franchise Metal Gear Solid grazie alla METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1. Infiltratevi nelle basi nemiche, completate furtivamente le missioni e rivivete l'emozionante storia cinematografica propria della serie METAL GEAR.

Vol. 1 ripropone in un unico pacchetto l’inizio dell’era METAL GEAR:• Metal Gear Solid• Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection version)• Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection version)





Messaggio dal team di sviluppo:



"Vi ringraziamo e apprezziamo sinceramente il vostro continuo supporto. Attualmente il team di sviluppo sta lavorando per creare un ambiente in cui i fan possano sperimentare e godere della serie METAL GEAR sulle più recenti piattaforme. Stiamo realizzando METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER, il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, uno dei capitoli più amati del franchise che racconta le origini di Snake. Stiamo lavorando duramente affinché METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER riproponga fedelmente la storia e il design del gioco originale, evolvendo al contempo il gameplay con una grafica straordinaria e una user experience innovativa.







