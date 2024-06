DRAGON AGE: THE VEILGUARD, IN ARRIVO NELL 2024

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e BioWare hanno presentato in anteprima un nuovo trailer cinematografico che mostra il nuovo cast di compagni pronto a unirsi ai giocatori nel loro viaggio in Dragon Age: The Veilguard, un nuovissimo GDR fantasy per giocatore singolo in arrivo su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC in autunno. Dragon Age: The Veilguard si poggia sulle fondamenta per cui è nota la serie, offrendo un'avventura audace ed eroica condotta da una storia avvincente, combattimenti fluidi e strategici, compagni unici e scelte che contano. Segui la presentazione ufficiale del gameplay di Dragon Age: The Veilguard, con più di 15 minuti di gioco dai momenti di apertura dell'esperienza, martedì 11 giugno alle 17:00 sul canale YouTube di Dragon Age.

In questo nuovo capitolo della saga acclamata dalla critica, i giocatori vestiranno i panni di Rook, protagonista completamente personalizzabile di Dragon Age, che lotta in prima linea al fianco di uno straordinario gruppo di eroi noti come Egida del Velo. La squadra è al centro dell'esperienza di Dragon Age: The Veilguard, in cui ogni compagno si getta nella mischia con le proprie storie, motivazioni e abilità. In questa storia che deciderà per sempre il destino del Thedas, Rook deve farsi avanti, radunare una squadra e creare relazioni per diventare l'inattesa guida in cui gli altri credono.

“"Dragon Age: The Veilguard include alcune delle storie più profonde in Dragon Age , con vicende d'amore, tragiche perdite e scelte complesse che influenzeranno le relazioni con i giocatori e il destino dell'Egida del Velo", ha dichiarato John Epler, direttore creativo di Dragon Age: The Veilguard. "La narrazione di BioWare affonda le radici in ogni capitolo di quest'avventura, e siamo incredibilmente entusiasti di offrire ai fan di Dragon Age e quelli che si affacciano alla serie questa storia creata e gestita dai personaggi, elemento tipico del nostro studio."

Ogni compagno di Dragon Age: The Veilguard porta la propria esperienza sul campo di battaglia, con il coraggio di stare insieme e affrontare avversità impossibili. Durante le loro avventure, i giocatori possono gestire varie combinazioni di squadra di due dei sette compagni di gioco alla volta, per adattarsi a determinate sfide e attuare potenti combinazioni che possono ribaltare le sorti delle battaglie. Il cast di compagni del gioco include: