FATTI AVANTI E DIVENTA UNA GUIDA IN DRAGON AGE: THE VEILGUARD, ORA DISPONIBILE PER PLAYSTATION 5, XBOX SERIES X|S E PC

Il nuovo GDR per giocatore singolo invita i giocatori in un'avventura audace ed eroica nel mondo fantasy del Thedas

EA e BioWare hanno annunciato oggi che Dragon Age: The Veilguard è ora disponibile per PlayStation®5 (migliorato anche per PS5 Pro), Xbox Series X|S e PC tramite Steam (Verificato su Steam Deck), EA app ed Epic Games Store. Questa audace ed eroica avventura vuole offrire tutto ciò per cui la serie è nota: storia avvincente, terre fantastiche, fidati compagni e un mondo dove tu fai davvero la differenza. Il nuovo capitolo dell'amato franchise BioWare ha conquistato la critica di tutto il mondo, con riviste come IGN e GamesRadar+ che lo hanno proclamato "meritevole di un posto nel pantheon dei GDR" e "un ritorno all'autentica forma GDR per BioWare" nelle loro recensioni da 9/10 e 4,5/5.

Guarda il trailer di lancio di Dragon Age: The Veilguard

https://www.youtube.com/watch?v=NdtmtuzICOI

In Dragon Age: The Veilguard, Solas, il Temibile Lupo, vuole distruggere il Velo che separa il Thedas dal mondo dei demoni, restituendo immortalità e gloria al suo popolo, anche a costo di innumerevoli vite. Ma il suo rituale va storto, e i suoi peggiori timori si avverano quando due dei suoi avversari più antichi e potenti vengono liberati. I giocatori vestiranno i panni di Rook, protagonista completamente personalizzabile che dovrà farsi avanti e unire i propri compagni per fermare queste due potenti divinità in un viaggio che attraverserà tutto il Thedas, con città movimentate, tropici lussureggianti, foreste boreali, paludi intralcianti e abissi insondabili.

"A nome di tutti noi di BioWare, voglio ringraziarvi per aver partecipato alla nostra ultima avventura", ha dichiarato Gary McKay, vicepresidente/direttore generale di BioWare e produttore esecutivo di Dragon Age: The Veilguard. "Dopo anni di attenta pianificazione, innumerevoli ore di lavoro esperto e tantissime decisioni di progettazione, Dragon Age: The Veilguard è pronto. Siamo davvero orgogliosi di questo traguardo ed entusiasti di vedere il suo impatto sulla nostra comunità mondiale di fan, senza i quali niente di tutto questo sarebbe possibile. Ci auguriamo che il divertimento nella vostra avventura con Rook sia tanto quanto il nostro nel crearla."

Dragon Age: The Veilguard offre il supporto al rapporto 21:9 ultrawide, framerate senza limiti su PC e una gamma di funzionalità di Ray tracing. Inoltre, potrai accelerare le prestazioni con DLSS 3, rendere il gioco ancora più reattivo con Reflex e migliorare la qualità dell'immagine e l'immersione con riflessi e occlusione ambientale in ray-tracing. Dragon Age: The Veilguard sarà disponibile anche in qualità "Ultimate" tramite NVIDIA GeForce NOW, e ottimizzato in particolare per PlayStation 5 Pro. Inoltre, questo sarà il primo titolo EA ad offrire la funzionalità GAMING HDR10+ che garantisce automaticamente prestazioni ad alta gamma dinamica su schermi certificati HDR10+, Amazon TV, Roku TV, TV Hisense e TV e monitor di gioco Samsung.

Il titolo poggia sulle fondamenta per cui è nota la serie, offrendo un'avventura audace ed eroica veicolata da storia avvincente, combattimenti fluidi e strategici, compagni unici e scelte che contano. Gli elementi chiave dell'esperienza includono:

Compagni: i nuovi compagni di Dragon Age: The Veilguard prendono vita con alcune delle storie individuali più avvincenti di sempre in Dragon Age. Le vicende ampie e dinamiche esplorano amore, perdita e scelte complesse che influenzeranno le tue relazioni e il destino di ciascun membro dell'Egida del Velo. Nuovi compagni come l'Acrobata del Velo Bellara, il negromante Emmrich e l'investigatrice privata Neve provengono da fazioni iconiche del mondo di Dragon Age, e possiedono alberi delle abilità individuali ed equipaggiamento specializzato per una progressione della squadra avanzata. Vedrai anche volti familiari, come l'arciera Lace Harding, che torna nella serie come compagna a tempo pieno.

Scelte e conseguenze: Dragon Age: The Veilguard si basa sulle profonde radici interpretative della serie, offrendo una narrazione e una costruzione del mondo straordinarie, personalità profonde per ogni compagno, scelte significative e momenti cinematografici di grande impatto. I legami che stabilirai e le relazioni che costruirai saranno influenzati dalle scelte compiute nel corso del tuo viaggio.

Un'esperienza creata con cura: come GDR incentrato sui personaggi, Dragon Age: The Veilguard offre un'esperienza creata con cura che rende omaggio alla storia narrativa di BioWare. Il Faro offre un luogo centrale dove riposare e scoprire di più sul mondo attraverso i dialoghi, mentre il Crocevia consente un passaggio per attraversare le regioni esplorabili del mondo insieme ai tuoi compagni. Vivrai il Thedas più che mai man mano che la tua storia si sviluppa attraverso biomi creati meticolosamente e bellissime regioni come Rivain, Weisshaupt, Arlathan, Minrathous, le Vie Profonde e molte altre, ognuna delle quali ti invita ad approfondire la narrazione e svelare i misteri del territorio.

Combattimento fluido e personalizzabile: il combattimento immersivo combina comandi fluidi momento dopo momento con scelte più tattiche. I giocatori possono personalizzare completamente l'esperienza per adattarla al proprio stile di gioco con alberi delle abilità variegati tra tre diverse classi (guerriero, mago e ladro), ciascuna con capacità e specializzazioni uniche. Scegli due compagni che si uniscano a te nelle tue missioni e scatena potenti combo di squadra che possono cambiare le sorti di qualsiasi battaglia. Prendi decisioni strategiche e ordina ai tuoi alleati di combattere, guarire o restare fuori dalla mischia con la nuova ruota delle capacità .

Diventa la guida che vuoi essere: Dragon Age: The Veilguard dispone di un robusto sistema di creazione del personaggio che ti permette di diventare la guida che vuoi essere con una vasta gamma di personalizzazioni. BioWare ha progettato la creazione del personaggio più approfondita di sempre in Dragon Age, per rendere questa storia davvero tua.

Il vincitore di due Oscar® Hans Zimmer e il vincitore del GRAMMY Lorne Balfe hanno co-composto la colonna sonora ufficiale (OST) di Dragon Age: The Veilguard, che uscirà ufficialmente il 1° novembre per Lakeshore Records. Il primo singolo dell'album, Dragon Age: The Veilguard Main Theme, può essere scaricato e ascoltato in streaming su tutti i principali servizi musicali come Spotify, iTunes e Deezer.

I giocatori possono acquistare l'Edizione Standard di Dragon Age: The Veilguard al prezzo consigliato di $69.99 USD su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, o $59.99 USD su PC. Nel frattempo, l'Edizione Deluxe è disponibile al prezzo consigliato di $89.99 USD su console o $79.99 USD su PC e includerà i seguenti elementi cosmetici: tre set di armature per Rook, sei armi per Rook, sette set di armature per i compagni e sette armi per i compagni. I membri di EA Play Pro su EA app godranno di accesso illimitato alla EA Play Pro Edition a partire dal 31 ottobre.

Il BioWare Gear Store è dotato di una varietà di nuovi articoli, tra cui il forziere di Rook. Disponibile al prezzo di $150 USD, il forziere di Rook include una serie di oggetti fisici unici, tra cui un pugnale di lyrium che si illumina, un mazzo di carte di Rook con grafica del gioco e tanto altro (gioco non incluso).