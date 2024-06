Lost In The Open ora allo Steam Next Fest

Immergiti nel combattimento strategico con la nuova demo gratuita di Lost In The Open

Black Voyage Games è entusiasta di annunciare la nuova demo di Lost In The Open allo Steam Next Fest, promettendo un'esperienza indimenticabile per tutti i giocatori presenti. Intraprendi un viaggio in cui ogni decisione è cruciale: affronta battaglie impegnative, prendi rischi e stringi alleanze strategiche. Dalla negoziazione con i commercianti al reclutamento di alleati fedeli, ogni decisione determinerà il corso della tua avventura. Sei pronto ad accettare la sfida? La demo sarà disponibile allo Steam Next Fest fino alla fine del 17 giugno.

Lost In The Open è un gioco di ruolo tattico roguelike e low-fantasy realizzato magistralmente che immerge i giocatori nel cuore di un'oscura e spietata terra di nessuno. A seguito di un inaspettato complotto omicida, ti ritrovi ferito, solo e in fuga su un terreno insidioso. La sopravvivenza in questo mondo duro non è garantita; richiede reclutamento strategico, battaglia disperata e un viaggio di sincero pentimento. Il tuo Re è la tua risorsa più potente ma anche la tua più grande responsabilità. Il modo in cui controlli il Re determinerà se sopravvivrai o morirai.

"Tutti i feedback che abbiamo ricevuto dai test di gioco e dai festival precedenti sono culminati in una demo fortemente incentrata sul gameplay per Steam Next Fest, il festival più grande su Steam. Giocaci e facci sapere se hai sconfitto il boss finale (screenshot o no) succederà!", ha affermato Black Voyage Games con entusiasmo.

Guarda lo straordinario trailer del gameplay qui: https://www.youtube.com/watch? v=ase-8RbefHI

Il combattimento strategico ti aspetta, aggiungi subito Lost In The Open alla tua lista dei desideri di Steam .

Elementi chiave: