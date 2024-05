Lost In The Open debutta allo Steam Next Fest

Assisti al nuovo trailer di gioco di Lost In The Open e scopri il tuo potere tattico con la demo gratuita

Guarda il gameplay trailer qui: https://www.youtube.com/watch? v=ase-8RbefHI

Black Voyage Games è entusiasta di annunciare la sua partecipazione allo Steam Next Fest con un nuovissimo trailer di gioco. Questo evento tanto atteso presenterà Lost In The Open, offrendo ai giocatori di tutto il mondo un primo sguardo alle sue meccaniche di gioco uniche e al mondo coinvolgente attraverso un trailer esclusivo. I giocatori possono tuffarsi in questo gioco di ruolo tattico attraverso una demo giocabile gratuita, disponibile da oggi fino alla fine del festival, il 17 giugno.

“Abbiamo raccolto l’enorme quantità di feedback ricevuti dai festival precedenti e da G.Round e li abbiamo assorbiti per offrire la migliore esperienza di Lost In The Open su Steam Next Fest. Siamo davvero entusiasti di mostrare la nostra demo al festival più grande di Steam: dai un'occhiata!", ha condiviso il team di Black Voyage Games.

Lost In The Open è un gioco di ruolo tattico roguelike e low-fantasy realizzato magistralmente che immerge i giocatori nel cuore di un'oscura e spietata terra di nessuno. A seguito di un inaspettato complotto omicida, ti ritrovi ferito, solo e in fuga su un terreno insidioso. La sopravvivenza in questo mondo duro non è garantita; richiede reclutamento strategico, battaglia disperata e un viaggio di sincero pentimento. Il tuo Re è la tua risorsa più potente ma anche la tua più grande responsabilità. Il modo in cui controlli il Re determinerà se sopravvivrai o morirai. Lost In The Open offre un'esperienza stimolante in cui ogni decisione conta. Dall'impegno in combattimenti rischiosi all'accettazione di tangenti, ogni nodo presenta scelte narrative che determineranno il tuo destino. Per sopravvivere, dovrai navigare in modo strategico, sconfiggere i nemici, aiutare gli estranei e commerciare con i mercanti per sbloccare abilità, potenziare il tuo equipaggiamento e reclutare fedeli guardie del corpo. Sei pronto per un combattimento rigoroso in cui sarai tu a determinare il corso dell'avventura?

Non perdere l'occasione di dare un'occhiata in anteprima a Lost In The Open: https://store.steampowered. com/app/2027380/Lost_In_The_ Open/

Elementi chiave: