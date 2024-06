Europee - Cremlino: Maggioranza Ue è pro-Ucraina

La maggioranza del prossimo Parlamento europeo sarà europeista e pro Ucraina, ma bisogna ancora analizzarne la composizione, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando l'esito del voto, come rende noto Ria Novosti.

Attualità - "La maggioranza del prossimo Parlamento europeo sarà europeista e pro Ucraina, ma bisogna ancora analizzarne la composizione", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando l'esito del voto, come rende noto Ria Novosti. "La dinamica di crescente popolarità dei partiti di destra è visibile a occhio nudo e, nonostante il fatto che per ora gli europeisti mantengano la loro posizione di comando, con il tempo i partiti di destra li ostacoleranno", ha aggiunto Peskov. Il risultato del voto per le europee in Francia, che ha visto un deciso avanzamento del partito di Marine Le Pen e l'annuncio di elezioni legislative anticipate da parte del Presidente Emmanuel Macron, è, per il Cremlino, una "questione interna" della Francia. "Contrariamente alle calunnie diffuse negli Stati Uniti e in Europa, la Russia non interferisce negli affari interni di altri Stati", ha sottolineato Dmitry Peskov.