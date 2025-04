Dazi congelati, le Borse europee corrono: Piazza Affari vola con banche e industria

Dopo la decisione di Donald Trump di sospendere per 90 giorni i dazi su tutti i Paesi, esclusa la Cina che vedrà invece un aumento al 125%, le Borse europee hanno registrato un'apertura in forte rialzo. Francoforte guida i guadagni con l’indice Dax in crescita dell’8,19%, seguita da Londra con +5,62% e Parigi con +1,81%.

A Wall Street la seduta di ieri si è chiusa in forte crescita: il Dow Jones ha guadagnato il 7,87%, mentre il Nasdaq è salito del 12,16%. In Asia, il Nikkei di Tokyo ha terminato gli scambi con un balzo dell’8,99%.

Anche Piazza Affari accelera con decisione: il Ftse Mib sale del 7,74%, raggiungendo i 35.262 punti. I maggiori rialzi arrivano dal comparto industriale e dalle banche. Prysmian è il titolo migliore con un incremento del 15,42% a 46,92 euro. Seguono Stm (+13,14%), Interpump (+12,30%) e Tenaris (+11,22%). Tra gli automobilistici spicca Stellantis con +12,06%.

Tra gli istituti bancari, Finecobank registra un aumento del 12,07%, seguita da Unicredit (+11,78%), Intesa Sanpaolo (+11,24%), Banca Mediolanum (+11,03%) e Mps (+10,98%). Numerosi titoli non sono riusciti a fare prezzo in avvio per eccesso di rialzo.

Von der Leyen: pausa sui dazi dagli USA è positiva, l’UE pronta a negoziare - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto positivamente l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump sulla sospensione dei cosiddetti dazi reciproci, definendolo “un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale”.

Trump congela i dazi per 90 giorni, esclusa la Cina: reazioni positive da Tajani e Giorgetti - Donald Trump ha annunciato una sospensione di 90 giorni sull’aumento dei dazi, che resteranno al 10% e non al 25% come previsto. La Cina resta esclusa dalla misura. La decisione è arrivata lo stesso giorno in cui l’Unione Europea ha comunicato i propri controdazi.

Meloni attesa da Trump, Parigi teme divisioni Ue sui dazi - Il governo francese osserva con preoccupazione la visita della premier Giorgia Meloni negli Stati Uniti, prevista per il 17 aprile, durante la quale incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato da Politico, due ministri francesi esprimono timori per la possibile compromissione dell’unità europea in un momento di tensioni commerciali, dopo l’entrata in vigore dei dazi statunitensi che minacciano di innescare una nuova guerra commerciale globale.