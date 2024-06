Action trasforma il tuo giardino con accessori eco-friendly low cost

Estate magica: trasforma il tuo giardino con gli accessori eco-friendly di Action

Con l'arrivo delle serate estive, il giardino diventa il luogo perfetto per godersi momenti di relax e convivialità. Action, la catena discount no food olandese noto per l'offerta di prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, propone una collezione di accessori per il giardino che combinano stile, funzionalità e sostenibilità che non possono mancare nel tuo giardino quest'estate.

Ghirlanda Luminosa a energia Solare: un tocco di magia

Per illuminare le tue serate estive, la ghirlanda luminosa a energia solare con intreccio di glicini è un must-have. Con 20 luci LED, offre sia modalità statica che lampeggiante, adattandosi a ogni tipo di atmosfera desiderata. Si accende automaticamente al calare del buio grazie al sensore crepuscolare, creando un ambiente magico senza sforzi. La sua alimentazione a energia solare la rende non solo pratica, ma anche ecologica, rispecchiando l'impegno di Action verso la sostenibilità.

Lanterna a Energia Solare: per un ambiente elegante

La lanterna a energia solare in ceramica, con il suo affascinante motivo traforato, è l'accessorio perfetto per aggiungere un tocco di eleganza al tuo giardino. Disponibile con luce bianca o multicolore, si ricarica durante il giorno al sole per poi brillare di notte, creando un’atmosfera unica e accogliente. Ideale per chi desidera una decorazione suggestiva e rispettosa dell'ambiente, questa lanterna rappresenta l’armonia perfetta tra estetica e funzionalità.

Barbecue rettangolare: per una grigliata in compagnia

Organizzare cene all’aperto non è mai stato così semplice con il barbecue rettangolare di Action. Dotato di due pratici ripiani in legno per organizzare ingredienti, spezie e utensili, una griglia di cottura spaziosa e un contenitore per gli utensili, è pensato per offrire la massima comodità. Le ruote integrate lo rendono facilmente spostabile, permettendoti di posizionarlo dove preferisci. La preparazione dei pasti non potrà che essere un'esperienza piacevole e ordinata.

Bug Hotel: un rifugio per la biodiversità

Hai mai pensato di ospitare nel tuo giardino coccinelle e farfalle? Il bug hotel di Action è una simpatica casetta in legno certificato FSC®, proveniente da foreste gestite responsabilmente, progettata per attirare e ospitare vari tipi di insetti. Questo accessorio non solo aggiunge un elemento decorativo al tuo giardino, ma contribuisce anche alla biodiversità e alla salute dell'ecosistema. Un piccolo gesto che fa una grande differenza, permettendoti di creare un ambiente naturale e vivace nel tuo spazio verde.

Sdraio in Bambù: relax con stile eco-friendly

Per i momenti di puro relax, la sdraio in bambù certificato FSC® è la scelta ideale. Con una seduta in corda intrecciata in macramè e tre posizioni regolabili, offre comfort e versatilità per leggere un libro o prendere il sole. Il bambù, materiale naturale e sostenibile, conferisce alla sdraio un aspetto elegante e robusto, rendendola non solo un complemento d'arredo raffinato ma anche una scelta ecologica consapevole.

Action è l’alleato ideale per trasformare il tuo giardino in un'oasi accogliente e affascinante, perfetta per godersi le serate estive in compagnia di chi ami.

Sito ufficiale: https://www.action.com/it-it/?ShowProductWarning=true