ANNUNCIATO L’ADATTAMENTO LIVE-ACTION DI ELDEN RING

Bandai Namco e A24 hanno annunciato la loro collaborazione con lo sceneggiatore e regista Alex Garland per un film live-action del celebre videogioco di FromSoftware, ELDEN RING.

ELDEN RING è stato creato sotto la guida di Hidetaka Miyazaki di FromSoftware, basato su una storia mitologica scritta da George R. R. Martin, autore della serie fantasy, “Cronache del ghiaccio e del fuoco”.

Per trasporre in film l’epico mondo e l’intensa azione di ELDEN RING, il progetto sarà guidato dal regista Alex Garland (Ex Machina, Civil War, Warfare), in qualità di sceneggiatore e regista. Il film sarà prodotto da Peter Rice con Andrew Macdonald e Allon Reich di DNA e George R. R. Martin e Vince Gerardis.

ELDEN RING è un action RPG ambientato in un mondo dark fantasy. Il gioco permette di esplorare vaste ambientazioni e dungeon per svelare ciò che non si conosce e ottenere un senso di appagamento derivante dal superamento di ostacoli e sfide. Unendo le capacità di sviluppo di FromSoftware e l’esperienza globale nel marketing di Bandai Namco Entertainment, questo titolo è stato lanciato il 25 febbraio del 2022 e ha venduto a oggi oltre 30 milioni copie in tutto il mondo.

Come spinoff di ELDEN RING, ELDEN RING™ NIGHTREIGN™, sarà disponibile in tutto il mondo da venerdì 30 maggio 2025. Questo titolo è un action game in cui i giocatori devono cooperare per superare diverse difficili situazioni. Pur avendo in comune elementi di ELDEN RING, come armi e nemici, il gioco è stato ridisegnato per offrire ai giocatori un'esperienza completamente nuova. I giocatori sceglieranno tra un cast di personaggi unici per affrontare una nuova minaccia.

ELDEN RING Tarnished Edition, una versione di ELDEN RING per Nintendo Switch™ 2, uscirà nel 2025 e includerà anche i contenuti del DLC ELDEN RING™ SHADOW OF THE ERDTREE™, uscito nel giugno del 2024, e quattro nuovi set di armature e una nuova personalizzazione per Torrente (3 varianti) che sono stati aggiunti a questa edizione. I giocatori potranno così giocare ELDEN RINGTarnished Edition in qualsiasi momento e luogo su Nintendo Switch 2.