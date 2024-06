Level Infinite celebra il gaming con molteplici annunci

Level Infinite e gli studi partner globali di Tencent celebrano il mondo del gaming con molteplici annunci

Dopo un fine settimana entusiasmante, Level Infinite e gli studi partner globali di Tencent hanno rilasciato notizie e trailer di diversi titoli molto attesi, tra cui Honor of Kings di TiMi Studios, i titoli Funcom Dune: Awakening e Aloft così come su Critter Café, DEATHSPRINT 66, Parcel Corps e Stampede: Racing Royale di Secret Mode.

Per i dettagli e gli asset di ogni titolo di Level Infinite e degli studi partner di Tencent:

Aloft, un gioco di sopravvivenza sandbox cooperativo ambientato in un mondo pieno di isole galleggianti, ha annunciato che Astrolabe Interactive è ufficialmente partner di Funcom come editore del gioco durante il PC Gaming Show. Il team ha anche pubblicato un nuovo trailer del titolo e una demo gratuita per 8 giocatori su Steam, disponibile fino al 17 giugno. Ulteriori dettagli sulla demo, sul trailer e sulla partnership sono disponibili nella cartella stampa qui sopra. Il gioco uscirà su Steam nel corso dell'anno.

Critter Café, L'accogliente gioco di simulazione aziendale di Sumo Newcastle e Secret Mode, in cui i giocatori esplorano mondi pieni di enigmi, portali e, soprattutto, adorabili creature, è stato svelato durante il Wholesome Direct. Nel gioco, i giocatori salvano le creature smarrite in tutto il mondo e le riportano nei loro caffè completamente personalizzabili per interagire con i clienti.

DEATHSPRINT 66 combina l'azione frenetica delle corse a piedi con le sanguinose conseguenze di una corsa a ostacoli mortale, ambientata in un gioco distopico. Sumo Newcastle e Secret Mode hanno svelato un nuovo trailer durante il PC Gaming Show, mostrando per la prima volta il gameplay.

Dune: Awakening combina la grinta e la creatività dei giochi di sopravvivenza sandbox con l'interattività sociale di un grande gioco multiplayer per creare un MMO di sopravvivenza open world unico e ambizioso. Funcom ha diffuso un nuovo filmato durante l'SGF Show, incentrato sulla linea temporale alternativa del gioco. Ulteriori informazioni e contenuti arriveranno il 20 giugno.

Honor of Kings è il MOBA mobile più giocato al mondo, caratterizzato da un gameplay competitivo 5v5 dal ritmo incalzante che unisce una qualità di gioco di alto livello, diversi stili di gioco ed esperienze tattiche e sociali. Lo sviluppatore TiMi Studio Group e l'editore Level Infinite hanno pubblicato un nuovo trailer per celebrare il lancio globale previsto per il 20 giugno.

Parcel Corps, un gioco d'azione e avventura ad alta velocità dello sviluppatore Billy Goat Entertainment e dell'editore Secret Mode su corrieri in bicicletta freelance. Durante il Future Games Show Summer Showcase è stato mostrato un nuovo trailer che ha inoltre annunciato il lancio globale previsto per il 3 settembre 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. I giocatori possono anche lanciarsi nel gioco ora con una demo disponibile su Steam.

Path of Exile 2 riporta i giocatori nell'oscuro mondo di Wraeclast per cercare di porre fine alla corruzione dilagante. Durante i Play Days, lo sviluppatore/editore Grinding Gear Games ha mostrato come i suoi combattimenti viscerali e orientati all'azione siano potenziati dai controlli a doppio stick.

Stampede: Racing Royale di Sumo Leamington e Secret Mode offre un'azione classica di karting con un tocco di battle royale su circuiti straordinariamente inventivi contro un massimo di 59 altri avversari in arene piene di potenziamenti. Il gioco è in uscita in Early Access nel 2024.