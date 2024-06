Europee - Toti vota ad Ameglia accompagnato dalla Finanza

Accompagnato dalla Guardia di Finanza, questa mattina, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si è recato al seggio di una scuola di Ameglia, comune dello spezzino in cui risiede, per votare per le Europee.

Politica - Accompagnato dalla Guardia di Finanza, questa mattina, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si è recato al seggio di una scuola di Ameglia, comune dello spezzino in cui risiede, per votare per le Europee. Agli arresti domiciliari per corruzione dal 7 maggio scorso, il governatore si è presentato alle urne in abito scuro e senza cravatta. All'uscita non ha rilasciato dichiarazioni.