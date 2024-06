Italia dominante agli Europei Atletica di Roma: 10 medaglie in due giorni

Gli atleti italiani hanno brillato agli Europei di Atletica di Roma, conquistando un totale di 10 medaglie in soli due giorni, di cui 5 d'oro, 4 d'argento e 1 di bronzo, ponendosi in testa al medagliere con un netto distacco dagli avversari. Questa straordinaria performance sottolinea la forza e la completezza della squadra azzurra, che ha dominato in diverse discipline.

Dettagli delle Vittorie Italiane

Nella prima giornata, Antonella Palmisano e Valentina Trapletti hanno conquistato l'oro e l'argento nella 20 km di marcia femminile, mentre Nadia Battocletti ha vinto l'oro nei 5000 metri. La staffetta 4×400 mista ha aggiunto un altro argento, concludendo la giornata con quattro medaglie.

La seconda giornata ha visto Marcell Jacobs trionfare nei 100 metri, Leonardo Fabbri nel lancio del peso e Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, aggiungendo altri tre ori al bottino italiano. Francesco Fortunato ha conquistato il bronzo nella 20 km di marcia maschile, mentre Mattia Furlani e Chituru Ali hanno ottenuto rispettivamente l'argento nel salto in lungo e nei 100 metri.

Il Medagliere

L'Italia guida il medagliere con un totale di 10 medaglie, seguita da Paesi Bassi, Svezia, Irlanda e Slovenia, ognuno con un solo oro. Questo successo riflette il duro lavoro e la preparazione degli atleti italiani, che stanno dimostrando di essere una delle squadre più forti e complete della storia dell'atletica azzurra.

Questo dominio, che sembrava improbabile, è ora una realtà grazie all'eccellenza dimostrata in diverse discipline, trasformando l'effetto di disputare gli Europei in casa in un'arma irresistibile.