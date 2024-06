Europei atletica - Tamberi show: oro e abbraccio con Mattarella

La gara del marchigiano prosegue con il brivido: 2 errori a 2,29, la quota viene superata al terzo tentativo.

Spettacolo - Gianmarco Tamberi prima sbaglia e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella soffre. Poi 'Gimbo' prende il volo, vince la medaglia d'oro agli Europri d'atletica leggera di Roma 2024 con una prova mostruosa: pubblico dell'Olimpico in delirio, il Capo dello Stato esulta e alla fine abbraccia il fuoriclasse, che scala la tribuna d'onore dello stadio. Il campione olimpico e mondiale di salto in alto fallisce un salto a 2,26 nella finale agli Europei di Roma 2024. L'azzurro all'Olimpico difende il titolo continentale e incappa in un errore che rischia di condizionare il suo percorso. In tribuna, ripreso dalle telecamere della Rai, Mattarella trepida per le prove degli azzurri e assiste all'errore di Tamberi tra il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Poco dopo, Tamberi ci riprova: secondo tentativo e stavolta i 2,26 vengono superati in scioltezza. L'Olimpico esulta, Mattarella applaude e commenta soddisfatto con Malagò.

La gara del marchigiano prosegue con il brivido: 2 errori a 2,29, la quota viene superata al terzo tentativo. Si passa a 2,31, salto strepitoso al primo tentativo. La misura basta per la medaglia d'oro ma Tamberi non si ferma: supera anche 2,34 e regala un supplemento di show, dalla scarpa spuntano le molle... C'è tempo per un'ultima prodezza: 2,37, salto meraviglioso, record dei campionati e miglior prestazione dell'anno. Per adesso, basta così...