Allerta meteo domani 9 giugno a Milano: temporali a partire dalla mattina

La prima parte della nuova settimana sarà instabile con piogge su molte zone, specie su Alpi e Prealpi.

Allerta meteo domani 9 giugno a Milano per una nuova ondata di maltempo

Attualità - Allerta meteo domani 9 giugno a Milano per una nuova ondata di maltempo. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta per criticità gialla (ordinaria) per temporali a partire dalle ore 11. Sulla Lombardia, secondo il bollettino meteo di Arpa regionale, il tempo tenderà progressivamente a peggiorare per l'avvicinamento di una struttura di bassa pressione dalla Spagna che porterà piogge e temporali diffusi, anche di forte intensità. La prima parte della nuova settimana sarà instabile con piogge su molte zone, specie su Alpi e Prealpi. In quest'ultima fase le temperature saranno in progressiva diminuzione fino a portarsi al di sotto delle medie del periodo. Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani per l'aggiornamento e l'emissione dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile di Milano è attivo per coordinare eventuali interventi.