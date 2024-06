DRAGON BALL: SPARKING! ZERO ARRIVA A OTTOBRE

DRAGON BALL: SPARKING! ZERO ARRIVA L’11 OTTOBRE 2024

Bandai Namco Europe S.A.S ha svelato cheDRAGON BALL: Sparking! ZERO, il primo capitolo della serie DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI in 15 anni, sarà disponibile dall’11 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Sono disponibili i pre-order fisici e digitali del gioco.

Per il traileritaliano:

https://youtu.be/O4ZtB9eFm2A

Sviluppato da Spike Chunsoft, conosciuti per il loro lavoro sui precedenti DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI,DRAGON BALL: Sparking! ZERO permette ai giocatori di lanciarsi in epiche battaglie insieme a personaggi leggendari delle serie.Episode Battle dà la possibilità di scegliere un personaggio tra otto e rivivere momenti delle battaglie più significative della saga di DRAGON BALL.Custom Battle introduce un nuovo elemento all’esperienza di DRAGON BALL come videogioco e i giocatori possono provare con le loro mani scontri immaginati dagli sviluppatori o creare la loro battaglia specifica e condividerla con il mondo. Il nuovo trailer svela anche nuove aggiunte al roster: Goku (Super), Ultra Instinct, Gohan (Adult), Super Saiyan 2,Golden Frieza, Bardock, Raditz, Goku Black, Zamasu eJiren, Full Power.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO è disponibile in diverse edizioni:

Edizione Standard

La Digital Deluxe Edition che include l’Edizione Standard, 3 giorni di Accesso Anticipato al gioco e il Season Pass, che include oltre 20 personaggi tra cui alcuni da DRAGON BALL SUPER SUPER HERO e DRAGON BALL DAIMA e Shenron Evocato che può sbloccare oggetti. È incluso anche l’accesso anticipato ai personaggi DLC.

La Digital Ultimate Edition contiene il contenuto della Deluxe Edition , l’Ultimate Upgrade Pack che include il Costume di Goku (Super) con il Bastone Magico, un Emote Voice Set, 1 oggetto per la personalizzazione e 2 sfondi per le carte del giocatore. Questa edizione dà anche la possibilità di evocare Super Shenron per sbloccare oggetti o personaggi.

La Collector Edition include il contenuto della Digital Ultimate Edition , un diorama esclusivo a tema DRAGON BALL: Sparking! ZERO e un segnalibro metallico.

LaPremium Collector Edition, disponibile esclusivamente sul Bandai Namco Store include il contenuto della Collector Edition, una Steelbook e 4 carte esclusive dal gioco DRAGON BALL SUPER CARD GAME Fusion Worlds

Come bonus pre-order, ci sarà l’accesso ai seguenti personaggi senza la necessità di sbloccarli nel gioco:Gogeta, Gogeta, Super Saiyan, Gogeta Super Saiyan God Super Saiyan, Broly, Broly, Super Saiyane Super Saiyan Broly, Full Power.

Ci sarà anche un altro personaggio giocabile che sarà svelato più avanti.