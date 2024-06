Harry Potter: Campioni di Quidditch arriva a settembre

Warner Bros. Games ha annunciatoHarry Potter: Campioni di Quidditch, basato sul leggendario sport magico reso celebre dai libri e dai film della saga di Harry Potter. Fan della saga e appassionati di videogiochi potranno immergersi nel mondo incantato del Quidditch giocando da soli o in partite online, sia in modalità cooperativa insieme ai propri amici, sia sfidando altri giocatori.

Sviluppato da Unbroken Studios e pubblicato da Warner Bros. Games sotto l'etichetta Portkey Games,Harry Potter: Campioni di Quidditch Standard Edition uscirà in tutto il mondo il 3 settembre al prezzo consigliato di €29,99 per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ e PC (Steam ed Epic Games Store). Inoltre,Harry Potter: Campioni di Quidditch* sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i membri PlayStation Plus dal 3 al 30 settembre 2024.

Trovi il trailer ufficiale diHarry Potter: Campioni di Quidditch a questo link: https://www.youtube.com/ watch?v=Jj-v-CMZ0aM

Grazie a luoghi e personaggi celebri della saga e ai numerosi riferimenti all'universo di Harry Potter, che entusiasmeranno ogni fan,Harry Potter: Campioni di Quidditch permette di provare l'emozione di volare in arene leggendarie nel ruolo di battitore, cacciatore, portiere o cercatore in varie modalità di gioco. Dalle sfide nel cortile della Tana dei Weasley fino agli scontri ad altissimo livello della Coppa del Mondo di Quidditch, i giocatori potranno volare in arene leggendarie sfidando o impersonando personaggi indimenticabili come Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger e tanti altri. E, come regalo per i fan della saga, quanti possiedono Hogwarts Legacy potranno scaricare Harry Potter: Campioni di Quidditch e, dopo essersi collegati al proprio account WB Games, riceveranno in regalo il Bonus Legacy Pack**.

"Harry Potter: Campioni di Quidditch offre ai fan la possibilità di tuffarsi in profondità nel mondo di Harry Potter, provando il brivido di giocare questo fantastico e amatissimo sport", ha dichiarato David Haddad, Presidente di Warner Bros. Games. "Il team ha lavorato duramente per catturare lo spirito del Quidditch, i personaggi più amati e alcuni luoghi ancora mai visti del mondo magico".

"Il nostro team non vede l'ora di svelare al mondo Harry Potter: Campioni di Quidditch e mostrare la nostra visione di questo sport magico", ha dichiaratoPaul Ohanian, Amministratore delegato di Unbroken Studios. "Abbiamo lavorato sodo per creare un gioco di Quidditch che si potesse giocare da soli oppure in compagnia e che fosse una rappresentazione autentica di questo sport tanto amato".