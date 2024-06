World Record per GIGABYTE all'evento OC di G.SKILL per COMPUTEX 2024!

GIGABYTE ha raggiunto diversi traguardi nell'Overclocking, inclusi nuovi record mondiali sul G.Skill OC World Record Stage al Computex 2024. Un team di overclocker guidato da Hicookie, il rinomato sviluppatore diGIGABYTE, è stato invitato da G.Skill all'evento e ha superato la competizione con la più alta frequenza di memoria G.Skill con DDR5-11380 MT/s, insieme a due record mondiali in 3Dmark05 con 148706 marchi e 3Dmark06 con 119739 marchi. Tutte le performance da record sono state realizzate con la scheda madre Z790 AORUS TACHYON X degli appassionati di OC.

Il 6 giugno, questo evento molto atteso ha attirato overclocker d'élite da tutto il mondo, tra cui Young Pro, Sergmann e Chew del TeamGIGABYTE, che hanno coraggiosamente spinto i limiti delle prestazioni hardware in condizioni estreme. Durante la competizione, il TeamGIGABYTE e la Z790 AORUS TACHYON X sono diventati i protagonisti sul palco offrendo prestazioni ineguagliabili della più alta frequenza di memoria G.Skill, due record mondiali nelle categorie 3Dmark e tre primi posti globali nella frequenza della CPU con Core i9- Processore 14900KS, Core i9-14900K e Core i5-14600K.

"Credo che questo non solo abbia messo in mostra la nostra abilità nell'overclocking, ma anche il nostro impegno nei confronti dell'intera comunità."Hicookie ha aggiunto dopo la performance da record sul palco: “Un ringraziamento a G.Skill per averci qui per competere tra molti degli overclocker più talentuosi del mondo. Sono felice che la nostra partnership a lungo termine nelle soluzioni di memoria e la ricerca di prestazioni e affidabilità estreme da parte di GIGABYTE abbiano dato i loro frutti”.

La scheda madre della serie AORUS TACHYON è l'incarnazione di prestazioni estreme, lavorazione superiore ed è stata ampiamente adottata dalla comunità del super-overclocking. L’ultima generazione diZ790 AORUS TACHYON X offre un design di potenza di alto livello per i processori INTEL di quattordicesima generazione e tecnologie PCB all’avanguardia per la memoria DDR5 XMP. Queste tecnologie avanzate sono state introdotte anche in tutte le serie di schede madri GIGABYTE in diverse varianti, rendendo le schede madri GIGABYTE la scelta migliore della categoria per gli appassionati di PC.