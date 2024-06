GTA Online: ricompense doppie nella serie di gare dell'Autoraduno di LS

Infiamma la scena competitiva all'Autoraduno di LS, il ritrovo preferito per gli appassionati di automobilismo, e ottieni bonus maggiorati in gare clandestine, inseguimenti e gare drift e drag nella serie di gare dell’Autoraduno di LS che mette in palio GTA$, RP e punti reputazione dell’Autoraduno di LS doppi questa settimana.

GTA$ doppi nelle attività dei clienti dell'autofficina

Esci dalla pista e mettiti all’opera per ottenere denaro pulito nei lavori per i clienti dell'autofficina, migliorando e consegnando veicoli su richiesta, oppure sfoga la tua creatività con configurazioni personalizzate per avere GTA$ doppi. Tieni d'occhio il tuo iFruit: Sessanta ti farà sapere delle richieste dei clienti via messaggio.

Consegna tre veicoli nelle attività dei clienti dell'autofficina per completare la sfida settimanale e ottenere un bonus di 100.000 GTA$ e la Tuta LS Customs.

Se ancora non possiedi un'autofficina, è il momento perfetto per procurartela: questa settimana le autofficine e le loro modifiche e migliorie sono scontate del 40% su Maze Bank Foreclosures.

GTA$ e RP doppi per le consegne di veicoli da esportazione rari

Consulta la lavagna della tua autofficina e leggi l'elenco di veicoli di lusso da rubare per le esportazioni di veicoli rari. Ruba e consegna questi veicoli per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 12 giugno.

Ottieni la Dinka Blista Kanjo e la Maglietta Dinka

Infiltrati nel Casinò e Resort Diamond su richiesta di Yusuf Amir per avere l'opportunità di ottenere il bersaglio del furto: la Dinka Blista Kanjo (compatta) con targa LS Pounders. Utilizza il computer nel tuo sfasciacarrozze per iniziare a pianificare Il Furto da primo premio.

In più, metti le mani gratuitamente sulla Maglietta Dinka acquistando una di queste tre auto sportive scontate da Legendary Motorsport oppure da Sourthern San Andreas Super Autos: Dinka Jester RR (sportiva), Dinka RT3000 (sportiva) o Dinka Sugoi (sportiva), tutte disponibili con il 30% di sconto.

GTA$ e RP doppi in La miglior difesa

Ottieni GTA$ e RP doppi partecipando a La miglior difesa, un'aggressiva modalità Competizione che mette di fronte due squadre, composte ciascuna da un Trafficante e un Protettore. I Trafficanti attraversano i checkpoint correndo verso il traguardo, mentre i Protettori cercano di fermarli con qualsiasi mezzo.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Dai un'occhiata alla selezione di veicoli curata personalmente da Simeon per il tuo piacere di guida:

Emperor ETR1 (supercar, 40% di sconto)

Annis Savestra (sportiva classica)

Karin 190z (sportiva classica)

Shitzu Hakuchou (moto)

Vero Dinka (fuoristrada)

Autosalone Luxury Autos e altro

Concediti la miglior esperienza di shopping automobilistico visitando l'autosalone Luxury Autos per dare un'occhiata al Canis Terminus (fuoristrada) e al Karin Vivanite (SUV).

Visita Hao's Special Works nell'Autoraduno di LS per ammirare il veicolo di prova premium della settimana su PS5 e Xbox Series X|S: il compatto Weeny Issi Rally (SUV).

Vinci per tre giorni consecutivi nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per portare a casa il veicolo trofeo della settimana, la Karin Calico GTF (sportiva). Mentre stai migliorando la tua reputazione all'Autoraduno di LS, visita l'area di prova per fare un giro sulla Karin Previon (coupé), sulla Emperor Vectre (sportiva) o sulla Karin Sultan RS Classic (sportiva), tutte con livree disponibili per un periodo di tempo limitato.

Scopri il primo premio della ruota fortunata di questa settimana: la Karin Previon (coupé), in bella mostra nell'atrio del Casinò e Resort Diamond.

SCONTI

Autofficina – 40% di sconto

Migliorie e modifiche per l'autofficina – 40% di sconto

Emperor ETR1 (supercar) – 40% di sconto

Dinka Jester RR (sportiva) – 30% di sconto

Dinka RT3000 (sportiva) – 30% di sconto

Dinka Sugoi (sportiva) – 30% di sconto

Nagasaki Stryder (moto) – sconto del 30%.

Maibatsu Penumbra FF (sportiva) – 30% di sconto

Annis 300R (sportiva) – 30% di sconto

Annis ZR350 (sportiva) – 30% di sconto

Annis Elegy Retro custom (sportiva) – 30% di sconto

Nagasaki Blazer Aqua (fuoristrada) – 30% di sconto

Nagasaki Outlaw (fuoristrada) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile militare | Mitra tattico | Fucile da battaglia (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Pistola calibro 50 | Revolver pesante (30% di sconto) | Machete | Granate | Tubi bomba | Bombe adesive | Giubbotto antiproiettile