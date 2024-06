Destiny 2: La Forma Ultima, Orlo della Salvezza

Trailerhttps://youtu.be/5htL0vAdZsU

A partire dalle 18:30 italiane di venerdì 7 giugno, Bungie e Twitch Rivals trasmetteranno la gara per il primato mondiale della nuova incursione di Destiny 2: La Forma Ultima: solo la squadra che riuscirà a completare per prima l'epico scontro col Testimone vincerà.

I Drop di Twitch saranno attivi, garantendo degli emblemi esclusivi agli spettatori che seguiranno o la diretta su Twitch Rivals, o le trasmissioni correlate dei creatori di contenuti Rival affiliati, o il gameplay degli streamer di Destiny 2, dalle 18:30 del 7 giugno alle 18:30 del 9 giugno (orari italiani). Per ulteriori approfondimenti e possibili ricompense, e per conoscere il regolamento completo, consultare Il settimanale di casa Destiny del 30 maggio.La modalità Contesa partirà col lancio di "Orlo della Salvezza" il 7 giugno alle 19:00 italiane, momento in cui i coraggiosi guardiani si appresteranno ad affrontare il Testimone al di là del portale.

Le squadre che riusciranno a completare l'incursione rispettando i seguenti punti potranno aggiudicarsi delle ricompense esclusive:

portare a termine l'incursione in modalità Contesa entro 48 ore dal lancio dell'attività;

il Potere dei giocatori dovrà rispettare il limite di 1965 per tutti gli scontri;

per avviare l'incursione è necessario completare la campagna de La Forma Ultima e l'impresa esotica "Jolly", ma è un requisito che solo il caposquadra è tenuto a osservare.

La prima squadra a concludere tutti gli scontri e ad aprire il forziere finale conquisterà il primato mondiale e vedrà la sua vittoria suggellata con le cinture associate.La prima squadra riceverà inoltre un artwork personalizzato del proprio team da parte dell’artista 3D svedese 3D Ohlac.

I giocatori che completeranno l'incursione entro le 18:59 CEST del 25 giugno potranno acquistare la giacca esclusiva di "Orlo della Salvezza" e la borsa monospalla di Chrome Industries tramite il programma Ricompense di Bungie. Completando l'incursione entro le 18:59 CEST dell'8 ottobre, si sbloccherà l'acquisto della spilla associata all'attività.

Chi riuscisse a portare a termine tutte le sfide dell'incursione otterrà il titolo di Iconoclasta; guadagnando il titolo entro le 18:59 CET del 31 dicembre si potrà acquistare la spilla del titolo. Una volta sbloccati in gioco, tutti gli articoli menzionati sono acquistabili nel Bungie Store.