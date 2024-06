Lancio di Destiny 2: La Forma Ultima in tutto il mondo

Oggi Bungie ha lanciato Destiny 2: La Forma Ultima a livello mondiale su tutte le piattaforme. Ne La Forma Ultima, ultimo capitolo della decennale "saga di Luce e Oscurità " di Destiny, i guardiani dovranno affrontare la minaccia dell'oblio rappresentata dal loro nemico per eccellenza – il Testimone – e porre fine alla guerra tra Luce e Oscurità .Nella nuova espansione, i guardiani parteciperanno a un'epica battaglia per impedire al Testimone di attuare i suoi contorti piani sul futuro l'universo. Nel corso di questa avventura, raggiungeranno l'interno del Viaggiatore ed esploreranno una nuova destinazione: il Pallido Cuore. Qui, nel dare la caccia al Testimone, saranno affiancati dagli alleati dell'Avanguardia, che li aiuteranno anche a fronteggiare nuovi e vecchi nemici.Per riuscire in quest'impresa contro il loro acerrimo nemico, ai giocatori saranno conferiti dei poteri del tutto straordinari con l'uscita de La Forma Ultima. Innanzitutto, tramite la sottoclasse prismatica. Con i poteri prismatici, derivati dalle energie di Luce e Oscurità , sarà possibile combinare gli elementi dell'arco, solari, del vuoto, della stasi e della telascura per personalizzare la propria sottoclasse in modo unico. Una volta inflitta una determinata quantità di danni con la Luce e l'Oscurità , i giocatori potranno sfruttare la Trascendenza, che concederà loro delle nuove granate con danni da Luce e da Oscurità , dei bonus al danno delle armi e così via.La sottoclasse prismatica è pensata per offrire più opzioni di configurazione e per questo vanterà più tipi di frammenti e più alloggiamenti rispetto alle altre sottoclassi. Insieme agli oggetti di classe esotici in arrivo con La Forma Ultima – uno per classe – i giocatori avranno quindi molte più possibilità di esprimere la vera potenza dei guardiani.Al lancio di Destiny 2: La Forma Ultima e alla battaglia con il Testimone, seguirà l'uscita del primo episodio, Echi, l'11 giugno. Sarà il primo di tre episodi indipendenti offerti durante l'anno de La Forma Ultima, nel quale vedremo i guardiani intraprendere nuove avventure all'indomani dello scontro con il Testimone. L'episodio Echi sarà ricco di storie, attività e ricompense, e si svilupperà nel corso di tre atti, dall'11 giugno fino a inizio ottobre. Nuova incursione e gara per il primato mondiale il 7 giugno Pochi giorni dopo il lancio de La Forma Ultima, Bungie proporrà una nuova incursione: "Orlo della Salvezza". Le incursioni di Destiny sono delle attività di punta pensate per le squadre di sei abili guardiani* che intendano dimostrare di avere la stoffa per superare le sfide più impegnative del gioco (in termini di capacità e lavoro di squadra). "Orlo della Salvezza" sarà disponibile per i giocatori de La Forma Ultima a partire dalle 19:00 italiane del 7 giugno.Con il lancio dell'incursione "Orlo della Salvezza", Bungie darà inoltre inizio alla gara che premierà la squadra che per prima – a livello mondiale – completerà l'attività . Una volta confermata la vittoria, ogni membro della squadra riceverà un'esclusiva cintura dell'incursione, oltre alla gloria del titolo di primatista mondiale. I vincitori del primato mondiale saranno annunciati ufficialmente nei giorni successivi al lancio dell'incursione.

Destiny 2: La Forma Ultima

La Forma Ultima incombe: una calcificazione da incubo della realtà nel contorto progetto del Testimone. I guardiani intraprenderanno un pericoloso viaggio nel cuore del Viaggiatore, raduneranno l'Avanguardia e porranno fine alla guerra tra Luce e Oscurità . Destiny 2: La Forma Ultima, ultimo capitolo della decennale "saga di Luce e Oscurità " di Destiny, offrirà ai giocatori nuovi poteri e nuove sfide.Sottoclasse prismatica. Per la prima volta su Destiny sarà possibile combinare i poteri di Luce e Oscurità , tramite la sottoclasse prismatica. Raggiungendo un certo equilibrio di Luce e Oscurità , si potrà poi attivare la Trascendenza, per sbloccare nuove abilità e scatenare la vera essenza del potere prismatico.Il Pallido Cuore. Per anni, i giocatori di Destiny si sono limitati a osservare il Viaggiatore con stupore. Ora, per la prima volta, entreranno nelle sue viscere. La nuova destinazione è un paesaggio il cui tessuto si disfa e, come un'eco, riflette le gesta del passato dei guardiani. Nel perlustrare questo misterioso posto, i giocatori raggiungeranno il nucleo del Viaggiatore, distorto dal Testimone.Campagna leggendaria. La posta in gioco non è mai stata così alta… e le nuove sfide non sono da meno. La campagna leggendaria de La Forma Ultima promette grandi ricompense, ma presenta un livello di sfida che si potrà superare solo con il supporto di una squadra.Oggetti di classe esotici. Per la prima volta in Destiny 2, sarà possibile equipaggiare oggetti di classe esotici. Questi avranno delle caratteristiche popolari prese da noti pezzi di equipaggiamento esotico di tutte le classi (non necessariamente la propria), così che i guardiani potranno combinare per la prima volta due caratteristiche per questi oggetti.I terrori. I terrori sono gli alleati del Testimone. Questa fazione di combattenti di Destiny 2 avrà dei nuovi tipi di nemici.

Gli arcigni. Nemici volanti estremamente mobili, il cui urlo può rallentare i guardiani e bloccarne le abilità .

Nemici volanti estremamente mobili, il cui urlo può rallentare i guardiani e bloccarne le abilità . I simulacri. Combattenti rapidi e letali specializzati nel corpo a corpo, nonché armati di due enormi lame. Possono sferrare un attacco secondario con il cosiddetto geist.

Combattenti rapidi e letali specializzati nel corpo a corpo, nonché armati di due enormi lame. Possono sferrare un attacco secondario con il cosiddetto geist. Le tessitrame e gli attendenti. Combattenti simili a psionici che padroneggiano rispettivamente i poteri della telascura e della stasi. Possono congelare i guardiani sul posto o trascinarli da una parte all'altra del campo di battaglia.

Combattenti simili a psionici che padroneggiano rispettivamente i poteri della telascura e della stasi. Possono congelare i guardiani sul posto o trascinarli da una parte all'altra del campo di battaglia. I presagi e gli araldi. Sono soggiogatrici esperte di stasi e di telascura, che guidano le forze dei terrori in battaglia.

Nuova incursione: "Orlo della Salvezza". È giunto il momento di affrontare il Testimone. L'incursione sarà disponibile a partire dal 7 giugno.L'edizione La Forma Ultima + Pass annuale è ora disponibile su tutte le piattaforme. Oltre ai contenuti dell'Edizione Standard de La Forma Ultima (accesso all'espansione La Forma Ultima, all'incursione e all'episodio Echi), l'edizione La Forma Ultima + Pass annuale include:

accesso agli episodi de La Forma Ultima (Echi, Redivivo, Eresia) al momento del rispettivo lancio.

Chiave delle segrete de La Forma Ultima – Sblocca due segrete nell'anno de La Forma Ultima.

Sblocco immediato del fucile a fusione esotico Tassellazione e del relativo decoro.

Emote esotico e Spettro esotico.

3 scorte segrete (una per episodio). Risorse esclusive sbloccate all'inizio di ogni episodio di Destiny 2 (durante l'anno de La Forma Ultima). Ogni scorta comprende: una lega ascendente, frammenti ascendenti, un messaggio esotico, moduli di potenziamento e un elemento cosmetico esotico.

Dungeons & Dragons e Destiny 2

Bungie ha annunciato una nuova collaborazione che uscirà in contemporanea con Destiny 2: La Forma Ultima. L'unione tra Destiny 2 e Dungeons & Dragons di Wizards of the Coast porterà su Destiny 2 nuovi elementi ispirati al famosissimo gioco di ruolo da tavolo. I giocatori potranno prepararsi ai prossimi scontri con i decori per armatura ispirati a Dungeons & Dragons (un set per classe di guardiani), e con gli accessori a tema D&D, tra cui un involucro di Spettro esotico, una nave esotica e un astore esotico. Inoltre, il Bungie Store offrirà il modellino in vinile dell'Involucro dell'Occhio Tiranno, ispirato al terribile mostro multi-occhio dell'universo di D&D.

Episodio Echi

Il primo episodio di Destiny 2, Echi, uscirà una settimana dopo il lancio de La Forma Ultima. Echi è il primo dei tre episodi di Destiny 2 previsti per l'anno de La Forma Ultima. L'episodio, suddiviso in tre atti, inizierà l'11 giugno e si concluderà a inizio ottobre. In esso vedremo i guardiani intraprendere una nuova avventura all'indomani dello scontro con il Testimone. Questa storia indipendente proporrà inoltre nuove attività e nuove ricompense.E non finisce qui… Per maggiori informazioni: