ePMP 4500: più velocità e più clienti per i WISP

Cambium Networks ePMP 4500: più velocità e più clienti per gli operatori wireless.

La linea di prodotti ePMP di Cambium Networks ha stabilito lo standard per le alte prestazioni, la scalabilità e l'affidabilità in ambienti con forti interferenze, il tutto sempre con un rapporto elevatissimo tra prestazioni e costi. E la strategia di Cambium prosegue ancora con l’ePMP 4500.

Il nuovo access point permette oggi ai WISP di offrire velocità anche superiori ai 100 MB migliorando sensibilmente l’attuale standard di settore e aumentando la loro competitività. Gli operatori che sono già clienti Cambium potranno fare un upgrade con questo nuovo access point mantenendo quanto installato presso il cliente finale e potranno aggiungere al contempo ulteriori clienti sul nuovo access point.

I nuovi ePMP 4500 infatti interagiscono con i nuovi moduli Force 4500 e Force 400 e con i modelli della precedente serie Force 300. Un sofisticato motore di pianificazione e Quality of Service, combinato con la sincronizzazione Time Division Duplexing, consente agli ePMP 4500 di offrire piani di servizio di qualità elevata e costante a un numero crescente di utenti finali.

L'ePMP 4500 offre fino a 4 Gbps e supporta fino a 120 moduli utente. Grazie alle funzionalità MU-MIMO 8x8, l'ePMP 4500 a 5 GHz può trasmettere a quattro SM Force 400 contemporaneamente. Questo quadruplica la capacità dei sistemi 2x2 e aumenta il budget dei collegamenti di 6 dB con il beamforming in downlink. L'ePMP 4500 è dotato di un'antenna settoriale MU-MIMO 8x8 integrata a 90°. Con la sincronizzazione TDD, le reti basate su ePMP 4500 possono raggiungere migliaia di utenti finali sfruttando un numero ridotto di canali.

L’ePMP 4500 in sintesi:

- Access point ad alte prestazioni, scalabili e affidabili per il fixed wireless broadband- Funzioalità MU-MIMO per un massimo di 4 Gbps a 5 GHz- Disponibile in 2 opzioni: settore integrato a 90 gradi (4500) e connettorizzato (4500C)- Total Cost of Ownership ridotto con garanzia hardware di tre anni- Interoperabile con tutte le nuove radio Force 4500- Gestione della rete in cloud o on-premise con cnMaestro

