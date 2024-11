Cambium Networks: nasce la piattaforma fixed wireless Evo

Al WISPAPALOOZA di Las Vegas è stata annunciata da Cambium Networks la nuova piattaforma Evo, che riunisce il meglio delle tecnologie PMP 450 ed ePM, con l’obbiettivo dichiarato di ridefinire le curve di costo/prestazioni nella banda larga fixed wireless. La piattaforma Evo di Cambium permetterà di migrare facilmente dai prodotti legacy a una soluzione Gigabit all’avanguardia, con un occhio di riguardo all'economia, consentendo ai WISP di proteggere i propri investimenti e di fornire al contempo soluzioni economiche simili alla fibra ottica in luoghi difficili da raggiungere.

Che cos'è Evo. Cambium vanta molti anni di esperienza nella connettività wireless con l’obbiettivo di fornire soluzioni a banda larga affidabili, scalabili ed economiche alla comunità WISP. Evo è il prossimo passo di questo percorso. La piattaforma Evo è progettata per garantire connettività Gigabit ai margini nelle aree in cui l'installazione della fibra è proibitiva dal punto di vista dei costi. Per raggiungere questo obiettivo vengono sfruttate tecnologie wireless avanzate su più bande di frequenza, funzionando contemporaneamente sia nello spettro con licenza che in quello senza licenza.

Lo sviluppo di Evo è guidato da 3 principi fondamentali: deve essere economicamente conveniente, fornire capacità di domanda futura e proteggere gli investimenti attuali.- Convenienza economica : affinché gli operatori di rete possano prosperare, le soluzioni che implementano devono avere un ritorno economico convincente. Evo è stato progettato specificamente per sfruttare il silicio commerciale nei Subscriber Module e ridurre i costi, offrendo al contempo prestazioni sempre più elevate.- Gigabit “at the edge ”: anche se poche applicazioni richiedono un servizio Gigabit, fornire questa capacità e contemporaneamente essere in grado di indirizzare una moltitudine di client senza aumentare la latenza è fondamentale per competere con le tecnologie alternative. Evo consente un maggiore utilizzo dello spettro, una maggiore flessibilità e una nuova tecnologia di riutilizzo dello spettro per ridurre al minimo la latenza, fornendo al contempo un servizio ad alta velocità di trasmissione dati.- Protezione dell'investimento: Evo si integra perfettamente con le attuali apparecchiature Cambium utilizzate, consentendo di proteggere gli investimenti precedenti mentre aggiornando le reti. Sia che vengano utilizzatisistemi PMP o ePMP, Evo migliorerà le capacità della rete senza costose sostituzioni.

La tecnologia alla base di Evo Le innovazioni di Evo sono numerose, tra cui radio a doppia o tripla banda, MIMO multiutente, Massive MIMO, mitigazione delle interferenze, fattore uno di riutilizzo spettrale, OFDMA e Multi-Link Operation (MLO). Ciò garantisce che la rete possa gestire un aumento del traffico e mantenere le prestazioni anche negli ambienti più congestionati e che possiate offrire la soluzione a un prezzo accessibile. Gli access point Evo saranno disponibili in varie configurazioni, da 2×2 a 16×16 MIMO, per soddisfare le esigenze specifiche delle installazioni. Che si tratti di fornire banda larga ad aree residenziali, piccole imprese o applicazioni industriali, Evo offre una eccezionale flessibilità.Basato su standard e software-defined Evo è stato progettato in modo che sia basato su standard e software-defined garantendo così la possibilità di soddisfare facilmente le esigenze attuali e future. L'approccio basato su standard garantisce l'efficacia dei costi, mentre gli elementi software-defined assicurano l'agilità di innovare per risolvere sfide che oggi potrebbero non essere note.Evo è una evoluzione importante del portafoglio Cambium, con soluzioni Gigabit a un prezzo megabit. È stato progettato per gli operatori che necessitano di una rete ad alta capacità e velocità a un prezzo accessibile.

