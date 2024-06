Bper Banca si conferma al fianco del Teatro Carcano di Milano

Quest'anno, insieme alla Direzione del Teatro, abbiamo inoltre voluto fare un ulteriore passo avanti sulle tematiche femminili e sull’inclusione, e dedicare un focus particolare alla lotta contro la violenza di genere.

Spettacolo - Bper Banca si conferma al fianco del Teatro Carcano anche per la stagione 2024-25, in continuità con una tradizione che vede l’Istituto sostenere enti, associazioni, eventi e progetti che in tutto il territorio nazionale promuovono la cultura e l’arte dello spettacolo. Il Teatro Carcano, in particolare, si distingue per qualità, varietà e originalità dell’offerta di rappresentazioni, catturando l’interesse di un pubblico numeroso ed eterogeneo. L’impegno di Bper Banca per la cultura e in particolare per il teatro nasce dalla convinzione che questo genere di intrattenimento abbia un ruolo fondamentale nella crescita delle comunità di persone e sia uno strumento potente anche per veicolare messaggi di grande valore sociale. "Siamo felici di sostenere per il terzo anno consecutivo il Teatro Carcano, un patrimonio culturale storico per la città di Milano" ha dichiarato Serena Morgagni, Responsabile Direzione Communications di Bper Banca.

“Vogliamo essere vicini ai territori, alle eccellenze che sanno esprimere, ai bisogni delle persone e alle loro passioni. Quest'anno, insieme alla Direzione del Teatro, abbiamo inoltre voluto fare un ulteriore passo avanti sulle tematiche femminili e sull’inclusione, e dedicare un focus particolare alla lotta contro la violenza di genere. Questo sodalizio, del tutto coerente con l'impegno espresso dalla banca in questi anni, sarà visivamente tangibile anche grazie ad un logo coniato per l'occasione, presente sul libretto di sala e sulle pagine del sito accanto agli spettacoli al femminile".