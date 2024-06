Alena Seredova risponde alle critiche: Non metterò più foto in bikini

Durante una sessione di domande su Instagram, Alena Seredova ha condiviso le difficoltà affrontate a causa dei commenti negativi sul suo corpo. La modella, madre di tre figli, ha raccontato di essere stata definita "un barile, grassa e vecchia" dopo la sua terza gravidanza. Queste parole hanno influenzato la sua decisione di non pubblicare più foto in bikini. Nonostante le critiche, Seredova ha risposto con ironia alle domande più intime, mantenendo un atteggiamento positivo verso la sua vita personale e coniugale.

Nì. Non posso vivere in palestra per provare ad essere soddisfatta a 46 anni…A venti anni avevo un fisico pazzesco e non me ne rendevo conto, poi ho fatto tre figli. So che c'è un prezzo da pagare. Ho 46 anni, è un problema che tocca tutte noi. Non è stato piacevole leggere certi commenti.