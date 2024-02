Alena Seredova e i dettagli piccanti della sua vita con Alessandro Nasi

Alena Seredova, nota modella e showgirl, ha recentemente condiviso alcuni aspetti intimi della sua relazione con il marito Alessandro Nasi. La coppia, insieme da nove anni, dimostra che la passione non è affievolita nel tempo. Seredova, solitamente riservata riguardo la sua vita privata, ha risposto a domande dei fan, rivelando come gestiscono l'intimità nonostante la presenza dei figli in casa. Ha descritto i loro momenti intimi come "full immersion" quando si trovano soli, sottolineando l'importanza di saper approfittare di ogni occasione.

Inoltre, Seredova ha condiviso un dettaglio curioso riguardante la sua scelta di non indossare biancheria intima in alcune occasioni mondane, una pratica che adottava più frequentemente 20 o 25 anni fa, per esigenze legate agli abiti indossati.

La coppia ha una figlia insieme, Vivienne Charlotte, di 4 anni, e Alena ha altri due figli, Louis Thomas e David Lee, dal suo precedente matrimonio con il portiere Gianluigi Buffon. La loro relazione è stata ufficializzata con il matrimonio nel giugno 2023, celebrato in Sicilia