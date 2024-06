Europee - 'tutorial' Meloni sul voto: Basta poco per fare differenza

Dunque chiude con il suo appello per Fdi: Che dite? Ci date una mano anche per questa volta? - chiude il video- Basta poco per fare la differenza e io conto su di voi.

Appello al voto della premier Giorgia Meloni in vista dell’appuntamento elettorale del fine settimane per le elezioni europee

Politica - Appello al voto della premier Giorgia Meloni in vista dell’appuntamento elettorale del fine settimane per le elezioni europee. In una sorta di ‘tutorial’ su X, la presidente del Consiglio, oltre a ricordare l’importanza dell’appuntamento elettorale alle porte, spiega come e quando votare, raccomanda di portare il documento d’identità e la tessera elettorale valida. Dunque chiude con il suo appello per Fdi: “Che dite? Ci date una mano anche per questa volta? - chiude il video- Basta poco per fare la differenza e io conto su di voi”.