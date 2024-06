Elezioni europee - da Meloni a Schlein: i leader al voto oggi

Il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra invece voterà a Rovereto.

Si aprono i seggi in Italia oggi per le elezioni europee 2024

Politica - Si aprono i seggi in Italia oggi per le elezioni europee 2024. Dalle 8 alle 15 di sabato 8 giugno si vota e anche i leader e i big dei vari partiti si preparano a entrare in cabina per esprimere la propria preferenza. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, voterà oggi tra le 15 e le 15.30 al seggio della scuola Vittorio Bachelet, a Roma. Attorno alla stessa ora, fa sapere il Pd, voterà Elly Schlein: la segretaria dem voterà a Bologna, nel seggio allestito alla Scuola Ercolani. Il segretario di Azione, Carlo Calenda, sempre verso le 15, si recherà a Roma presso la scuola dell'infanzia 'Luigi Settembrini' per votare. La leader di +Europa, Emma Bonino, capolista al NordOvest e candidata al Centro per gli Stati Uniti d’Europa, voterà alle ore 18 al seggio elettorale allestito presso il Liceo Scientifico Statale Vittoria Colonna. Bonino sarà accompagnata dal segretario di +Europa, Riccardo Magi.

Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra voterà oggi alle 17 a Foligno presso il seggio elettorale di via Piermarini. Il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra invece voterà a Rovereto. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa voterà a Milano, alle ore 15 al seggio di via Antonio Stoppani.