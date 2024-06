Versace prende vita con la realtà aumentata di Snapchat

Per il lancio della collezione di sneaker Versace Mercury, Versace ha collaborato con Snapchat per far prendere vita alla sua più recente innovazione nel mondo delle calzature. A partire da oggi, gli Snapchatter potranno vivere l’esperienza di provare le Versace Mercury, caratterizzate da un design futuristico, attraverso una moltitudine di esperienze che uniscono il mondo digitale con quello fisico.

Realtà aumentata immersiva attraverso le Lenti Try-On su Snapchat

Per un’esperienza completamente immersiva, la Lente Versace Mercury sfrutta la potenza della fotocamera anteriore e di quella posteriore. Attraverso un viaggio interattivo che invita gli utenti a cliccare e a rompere una pietra per svelare la scarpa, la tecnologia AR all’avanguardia di Snapchat invita gli appassionati di sneaker a provare le scarpe e scoprirle in 3D.

Una collezione fashion digitale per Bitmoji

A partire dal 4 giugno, gli Snapchatter potranno sbloccare le sneaker Versace Mercury per il loro Bitmoji, insieme a 12 pezzi esclusivi ed iconici della casa di moda. Le sneaker Mercury possono essere riscosse con 350 tokens, mentre l’intera collezione avrà un prezzo compreso tra i 100 e i 1100 tokens, e sarà disponibile per l’acquisto all’interno del Token Shop su Snapchat. Durante il mese di giugno nuovi capi di Versace verranno aggiunti alla Bitmoji collection.

Per sbloccare la collezione Versace Mercury per Bitmoji, sarà necessario andare su Snapchat e cliccare sull'icona del Profilo nell'angolo in alto a sinistra, così da accedere alla schermata del Profilo, cliccare sull’icona dell’appendino per accedere alla sezione degli outfit dei Bitmoji e successivamente schiacciare sul logo di Versace per vedere la collezione. Cliccare qui per visionare tutti i capi.

“Questa collaborazione con una Maison così iconica dimostra la nostra abilità nell’unire un patrimonio storico con l’innovazione, raggiungendo al contempo un pubblico composto da oltre 800 milioni di Snapchatter in tutto il mondo. I nostri strumenti e le nostre piattaforme, dalla Realtà Aumentata ai Bitmoji, aprono possibilità creative inimmaginabili contribuendo a rendere il settore del lusso ancora più personale, accessibile e desiderabile” afferma Geoffrey Perez, Global Head of Luxury di Snap .