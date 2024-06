DJI completa i primi test di consegna con droni al mondo sul Monte Everest

DJI ha collaborato con la società nepalese di servizi di droni Airlift, la società di produzione video 8KRAW e la guida alpina certificata nepalese Mingma Gyalje Sherpa, per effettuare le prime prove di successo al mondo con droni per consegne sul Monte Everest (Monte Qomolangma).Completata ad aprile, questa pietra miliare storica nel settore dell’aviazione mette in luce le straordinarie capacità del DJI FlyCart 30, che può trasportare carichi utili di 15 kg anche nelle condizioni ambientali e di altitudine estreme del Monte Everest.

Durante i test, tre bombole di ossigeno e 1,5 kg di altre forniture sono state trasportate in aereo dal campo base dell'Everest al Campo 1 (5.300-6.000 m slm).Durante il viaggio di ritorno la spazzatura è stata riportata giù.

"Dalla fine di aprile, il nostro team ha intrapreso un'impresa rivoluzionaria per contribuire a rendere gli sforzi di pulizia sull'Everest più sicuri ed efficienti", ha affermato Christina Zhang, Direttore senior della strategia aziendale presso DJI."Siamo entusiasti di condividere che il nostro DJI FlyCart 30 è stato all'altezza del compito. La capacità di trasportare in sicurezza attrezzature, forniture e rifiuti tramite drone ha il potenziale per rivoluzionare la logistica dell'alpinismo sull'Everest, facilitare gli sforzi di pulizia dei rifiuti e migliorare la sicurezza per tutti i soggetti coinvolti ."

Un risultato storico nel settore dell'aviazione

Per la prima volta, i droni hanno completato con successo il trasporto di andata e ritorno di attrezzature e rifiuti tra il campo base dell'Everest e il Campo 1. Questi campi sono separati dalla cascata di ghiaccio del Khumbu, una delle fasi più pericolose della scalata.Sebbene in teoria gli elicotteri possano effettuare lo stesso viaggio, vengono utilizzati raramente a causa dei pericoli e dei costi significativi.

Prima di intraprendere i voli di consegna, gli ingegneri DJI hanno considerato le sfide ambientali estreme dell’Everest, comprese temperature comprese tra -15° e 5°C, velocità del vento fino a 15 m/s e altitudini elevate superiori a 6.000 m slm.Sono stati quindi condotti test rigorosi su DJI FlyCart 30, tra cui test di volo stazionario senza carico, resistenza al vento, bassa temperatura e capacità di peso con carichi utili successivamente più pesanti.

Fornire operazioni in montagna più sicure

Tradizionalmente, la responsabilità del trasporto dei rifornimenti e dello smaltimento dei rifiuti sull'Everest ricade sulle spalle delle guide sherpa locali che potrebbero aver bisogno di attraversare la cascata più di 30 volte in una stagione per trasportare rifornimenti come bombole di ossigeno, bombole di gas, tende, cibo e altri oggetti. corde.

"Dobbiamo trascorrere 6-8 ore ogni giorno camminando attraverso questa cascata di ghiaccio", ha detto Mingma Gyalje Sherpa, guida alpina di Imagine Nepal."L'anno scorso ho perso tre sherpa. Se non siamo fortunati, se il nostro momento non è quello giusto, perderemo la vita lì."

La pericolosa scalata attraverso la cascata di ghiaccio del Khumbu avviene solitamente di notte, quando le temperature sono più basse e il ghiaccio è più stabile.Un drone non modificato può trasportare 15 kg tra i campi in 12 minuti per un viaggio di andata e ritorno, di giorno o di notte.I droni per le consegne di DJI mirano ad alleviare il peso degli sherpa, che rischiano ripetutamente la vita navigando nell'insidiosa cascata di ghiaccio del Khumbu.

Pulizia dei rifiuti del Monte Everest

Si stima che ogni scalatore lasci dietro di sé 8 kg di rifiuti sull’Everest e, nonostante gli sforzi di pulizia, si stima che tonnellate di rifiuti rimangano sui suoi pendii.Se la tecnologia dei droni può alleviare questo onere per le squadre di pulizia, DJI è ansiosa di aiutare.DJI FlyCart 30 può trasportare in modo efficiente rifiuti e rifiuti umani giù dalla montagna, riducendo il volume dei viaggi che gli Sherpa devono effettuare attraverso la cascata di ghiaccio del Khumbu.

La stagione di arrampicata sull'Everest è limitata ad aprile e maggio, mentre ulteriori attività e test con i droni sono limitati per il resto dell'anno a causa delle condizioni meteorologiche avverse.Tuttavia, a causa dei recenti test di successo, il governo nepalese ha incaricato una società locale di servizi di droni di avviare operazioni di consegna di droni sul versante meridionale dell’Everest a partire dal 22 maggio. L’impiego di droni per le consegne nelle regioni ad alta quota non solo promette di migliorare la sicurezza e l’efficienza in questi ambienti difficili, ma evidenzia anche l’importanza della conservazione ambientale e delle pratiche sostenibili nel settore dell’alpinismo.

Lanciato a livello globale nel gennaio 2024, DJI FlyCart 30 fornisce soluzioni di trasporto pratiche su misura per le esigenze e le sfide uniche degli utenti locali.È stato utilizzato per aiutare a piantare alberelli in ambienti collinari ripidi e per tirare linee in Giappone, per trasformare l’impianto solare fotovoltaico in Messico, per aiutare gli sforzi di soccorso antincendio in montagna in Norvegia e per migliorare le operazioni di ricerca scientifica in Antartide.