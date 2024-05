Trailer di lancio di Destiny 2: La Forma Ultima

Launch trailerhttps://youtu.be/wD6iZg0Zutg Oggi Bungie ha pubblicato l'ultimo trailer prima del lancio di Destiny 2: La Forma Ultima il 4 giugno 2024. I guardiani si addentreranno nel Pallido Cuore del Viaggiatore per aiutare l'Avanguardia in vista dello scontro finale con il loro più acerrimo nemico, il Testimone. La scorsa settimana è stato reso pubblico il filmato conclusivo della Stagione dei Desideri e dell'anno de L'Eclissi, in cui si assiste al primo incontro tra Cayde-6 e il Corvo dentro il Viaggiatore. Cinematic trailerhttps://youtu.be/YrPoU3453ho Al lancio di Destiny 2: La Forma Ultima il prossimo martedì 4 giugno, i guardiani si dirigeranno a loro volta nel Viaggiatore, dove si troveranno a brandire i poteri di Luce e Oscurità lungo la via che li condurrà alla battaglia contro il Testimone e le sue armate.