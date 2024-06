COMPUTEX 2024: Kingston presenta Racing Beyond Limits e Applicazioni di IA

Prestazioni, velocità e affidabilità in una cornice dinamica a tema racing.

Kingston Technology Europe , azienda affiliata a Kingston Technology Company, Inc. leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha annunciato oggi il suo ritorno a COMPUTEX 2024 con lo showroom "Kingston: Racing Beyond Limits", ispirato alle corse automobilistiche. Kingston trasforma le sue linee di prodotti in piloti d'élite e riprende concetti tipici dei circuiti, come il tracciato di gara o il pit stop, per mettere in scena prestazioni, velocità e affidabilità. Durante Computex, Kingston inaugura diverse soluzioni tecnologiche, tra cui la memoria Kingston FURY Renegade DDR5 in edizione limitata, il nuovo standard di memoria CAMM2 e altre innovative soluzioni di storage. Non solo, è prevista inoltre una dimostrazione di PC dotato IA ed equipaggiato con soluzioni Kingston per la gestione di auto da corsa a guida autonoma, a conferma dell’incessante vocazione dell’azienda verso l'innovazione.

"L'Intelligenza Artificiale, con il suo impatto rivoluzionario e le tante versatili applicazioni, che vanno dall'apprendimento automatico, al cloud e all'edge computing fino all'IA generativa, ha stravolto il panorama di diverse industrie, spingendo verso una condivisa aspirazione per sbloccare il pieno potenziale di questo innovativo strumento." Kevin Wu, Sales/Marketing e Business Development Vice President dell'area APAC ha detto: "Kingston è orgogliosa di poter presentare al COMPUTEX 2024 una serie di nuovi prodotti di memoria e SSD ad alte prestazioni, sfruttando una cornice a tema racing che esalta la capacità dei prodotti Kingston di soddisfare la crescente esigenza di soluzioni ad alta capacità e ad alte prestazioni; Kingston conferma ancora una volta il suo impegno per la produzione di soluzioni best-in-class, "correndo oltre ogni limite" per continuare a superare i confini”.

Panoramica dello showroom "Kingston: Racing Beyond Limits"

Lo showroom "Kingston: Racing Beyond Limits" presenta i tre punti di forza dei prodotti Kingston - prestazioni, velocità e durata - all'interno di uno spazio espositivo ispirato alle corse, con esibizioni inedite dei suoi prodotti.

I campioni Kingston: tramite l'IA, Kingston trasforma le sue 6 linee di prodotti in un team di piloti esclusivo. Spaziando tra i settori del gaming, della creazione di contenuti, dell'enterprise, dello storage criptato e tanto altro, ogni driver mette in mostra i punti di forza distintivi e le diverse capacità di Kingston.

La scuderia di campioni Kingston Lo sfrecciante FURY FURY è il pilota possente e sicuro di sé che va oltre i limiti, in cui possono riconoscersi le DRAM e gli SSD Kingston dalle prestazioni estreme dedicati ai gamer, dotati di una tale potenza tale da infrangere i record con velocità di overclocking e design aggressivi. Al COMPUTEX 2024, Kingston presenta la nuova Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition, un kit DDR5 con velocità da capogiro e diffusori di calore ispirati al mondo delle auto da corsa, che sarà esposto su un modello di presentazione a forma di monoposto. Il rapido XS Veloci e determinati come solo i piloti professionisti sanno essere, gli SSD esterni tascabili di Kingston offrono soluzioni di storage estremamente compatte con velocità elevate. La nuova versione rossa del drive esterno SSD XS1000 di recente introduzione consente ai creatori di contenuti di archiviare i dati in un dispositivo che ricorda le auto da corsa, assicurando che i loro file più preziosi siano importati in modo rapido e sicuro. Il creativoCanvas Canvas esprime lo spirito delle schede di memoria SD e microSD Canvas ad alte prestazioni di Kingston, che grazie alle loro velocità elevate e straordinarie capacità consentono alla creatività di fluire liberamente. Potente combinazione di velocità e storage, questa linea assicura ai creatori di contenuti prestazioni di livello superiore con cui possono dare vita alle loro idee, catturando azioni emozionanti e immortalando momenti epici. L'affidabileIronKey IronKey è il pilota esperto e affidabile che mette sicurezza e protezione al primo posto. Le opzioni di storage con crittografia hardware di IronKey sono senza dubbio la difesa più efficace a garanzia della sicurezza dei dati, avendo conseguito la certificazione degli standard più elevati. Le varie impostazioni si adattano alle diverse esigenze di sicurezza delle grandi come delle piccole imprese, garantendo sempre una protezione efficace dei dati. Il versatile DataTraveler DataTraveler, il pilota che gira con gli stessi tempi sia sul bagnato che sull'asciutto, simboleggia perfettamente la linea di drive USB flessibili di Kingston, in grado di adattarsi a qualsiasi condizione. I vari formati e le diverse capacità fanno di questi drive USB uno spazio di storage mobile, comodo e affidabile, per trasferire file multimediali ovunque. Il costanteEnterprise Enterprise, il pilota costante e affidabile, rappresenta le DRAM e gli SSD di livello enterprise di Kingston, a cui si affidano i data center. La resilienza testata sui server e la solida integrità dei dati permettono a Enterprise di garantire le prestazioni senza interruzioni di cui necessitano database e infrastrutture.

· La FURY Fast Lane: replicando l'emozione che si prova nei tracciati di gara, la FURY Fast Lane scatena la turbo-velocità della gamma Kingston FURY. Le memorie FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition e i drive SSD Renegade di Kingston equipaggiano il simulatore di gara Cooler Master Dyn X, regalando la sensazione immersiva di correre in pista a velocità estreme. Dopo una meticolosa messa a punto pari a quella delle auto da corsa, debutta il modulo di memoria Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2 (Compression Attached Memory Module), un nuovo standard di modulo di memoria, che offre dimensioni più compatte, un consumo energetico ridotto e una maggiore capacità e velocità. Progettato per i laptop dedicati al gaming e alle workstation mobili, il nuovo standard porta l'esperienza di elaborazione degli utenti a un livello superiore.

· Il sostegno all'IA: il "Pit Stop" è il luogo in cui le auto da corsa vengono sottoposte a manutenzione, sfruttando i dati raccolti per migliorane le prestazioni. Ispirandosi a questo concetto, Kingston ha allestito la zona "Built to Last" in cui presenta le sue applicazioni di IA. Il NYCU Vulpes Racing Team è stato invitato da Kingston a esporre qui la loro auto da corsa a guida autonoma, interamente progettata e costruita dal team. L'auto utilizza un PC dotato di IA equipaggiato con prodotti Kingston, AMD e ASUS. All'interno di questo PC con IA, trovano infatti posto la memoria Kingston FURY Renegade DDR5 e l'inedito SSD PCIe 4.0 NVMe, nome in codice Kenting Bay, a supporto di tutte le fasi di sviluppo dell'auto da corsa: dai test iniziali in ambienti simulati, all'elaborazione e visualizzazione di grandi volumi di dati, fino alla modulazione in tempo reale dei dati per consentire la corretta esecuzione dei movimenti in pista. Inoltre, la memoria dedicata ai server Kingston Server Premier DDR5 RDIMM e il drive SSD

DC600M Enterprise, con le loro caratteristiche di alta efficienza e bassa latenza, studiate su misura per i data center, rispondono perfettamente alle esigenze di prestazioni e capacità dello storage tipicamente richieste dall'elaborazione dell'Intelligenza Artificiale. E, considerando che diversi settori si svilupperanno mettendo sempre più l’intelligenza artificiale al centro dei propri processi, le soluzioni di memoria e storage Kingston continueranno a potenziare e accelerare l'implementazione delle tecnologie basate sull'IA. Ad ogni singolo passo nel futuro, Kingston is with you.

Caratteristiche tecniche dei nuovi prodotti

Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition

· Design in edizione limitata: la memoria è caratterizzata da un elegante design rosso e nero del dissipatore di calore ispirato alle auto da corsa, con un esclusivo effetto di illuminazione RGB disponibile su questo modello1.

· Velocità: 8000MT/s

· Capacità: kit da 2, 48GB (24GB x2)

· 19 preimpostazioni di effetti luminosi RGB e certificazione Intel® XMP 3.0

Kingston FURY Impact DDR5 (CAMM2)

· Minor ingombro, maggiore capacità: questo modulo di memoria in modalità dual channel offre dimensioni più compatte, un consumo energetico inferiore e una maggiore capacità e velocità, risultando ideale per notebook, laptop da gaming e workstation mobili.

· Capacità: 32GB

Drive a stato solido esterno XS1000

· Nuova colorazione: nuova versione in rosso per conservare con stile i ricordi più belli della vita.

· Interfaccia: USB 3.2 Gen 2

· Velocità: fino a 1.050MB/s in lettura e 1.000MB/s in scrittura

· Capacità: 1TB o 2TB

SSD NVMe PCIe 4.0 (nome in codice) Kenting Bay

· Anteprima esclusiva: questo inedito drive SSD è in grado di offrire le prestazioni PCIe NVMe Gen 4x4 in un formato compatto M.2 2280.

· Velocità: lettura/scrittura sequenziale fino a 6.000/5.000 MB/s.

· Capacità: da 500GB a 4TB.