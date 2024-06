NZXT presenta nuovi componenti PC

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, presenta una nuova linea di prodotti in grado di ridefinire il PC-building.

Mostrati in anteprima al Computex 2024, i nuovi prodotti NZXT evidenziano, ancora una volta, l’impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni sempre più vantaggiose per i gamer. Sia che decidiate di realizzare una nuova build da zero, di aggiornarne una esistente o di acquistare un PC pre-assemblato, NZXT ha la soluzione per voi.

Le innovative ventole single-frame F-Series RGB Core guidano la lineup, affiancate da un NZXT H7 Flow rivisitato e dai nuovi alimentatori C-Series ATX 3.1 ad alte prestazioni e sono pronti a rivoluzione il mondo dell'hardware PC.Ventole single-frame NZXT F-Series RGB Core

Come alternativa più semplice ai collegamenti modulari delle ventole e alle daisy chain, le nuove ventole single-frame F240, F280 e F360 RGB Core combinano più ventole ad alte prestazioni in un design all-in-one senza soluzione di continuità .

Le ventole RGB Core single-frame semplificano l'installazione riducendo al minimo di cavi e viti, snellendo il processo di assemblaggio e il colpo d’occhio finale. Il singolo cavo a 8 pin combina connessioni RGB e PWM, che possono essere gestite direttamente tramite il nuovo NZXT Control Hub (disponibile nel terzo trimestre 2024) o collegate a qualsiasi porta ARGB e ventola a 5V su una scheda madre utilizzando un singolo splitter per una maggiore flessibilità .

Caratteristiche principali:

Design integrato all-in-one per semplificare installazione, configurazione e controllo.Singolo cavo per unità , per ridurre l'ingombro e semplificare le connessioni.Le ventole sono progettate per un flusso d'aria ottimale e un'elevata pressione statica, rendendole adatte all'utilizzo in qualsiasi punto del case.Otto LED RGB regolabili singolarmente.Cuscinetti fluidodinamici e angoli in gomma antivibrazione per una significativa riduzione delle vibrazioni, anche a velocità elevate.Controllo unificato dell'illuminazione RGB e della velocità delle ventole via CAM grazie al nuovo NZXT Control Hub o al NZXT RGB & Fan Controller (venduti separatamente).

Le ventole RGB Core single-frame rappresentano il nuovo standard in fatto di raffredamento e saranno implementate in tutte le future creazioni NZXT.

F240: 44,99 € | F280: 49,99 € | F360: 69,99 €Disponibilità : giugno 2024

NZXT Control Hub

Disponibilità : Q3 2024

Inoltre, NZXT ha riprogettato le ventole Quiet Airflow e Static Pressure della serie F per migliorarne le prestazioni. Le ventole Quiet Airflow offrono ora un raffreddamento potente e silenzioso, mentre le ventole Static Pressure spingono l'aria attraverso spazi ristretti come radiatori e dissipatori.

F120Q: 19,99 € | F140Q: 21,99€F120P: 19,99 € | F140P: 21,99€Disponibilità : giugno 2024Una nuova era per il case NZXT H7 Flow

Mantenendo la tradizionale struttura mid-tower, il nuovo H7 Flow si ispira ai design dei case a doppia camera per un layout unico che bilancia estetica e prestazioni mantenendo un ingombro ridotto. I PC builder che cercano un design elegante e moderno dall’elevato potenziale di raffreddamento apprezzeranno il nuovo H7 Flow.

Caratteristiche principali:

Interno del case riprogettato per una disposizione verticale dell'alimentatore, che consente l'installazione di 3 ventole da 120 mm sul fondo per un flusso d'aria diretto alla GPU.3 ventole frontali da 120 mm per un raffreddamento immediato.Supporto a radiatori da 420 mm nel corpo e da 360 mm nella parte superiore, per un raffreddamento a liquido ottimale.Pannelli traforati per massimizzare il flusso d'aria e filtrare la polvere.Accesso facilitato (senza utilizzo di attrezzi) ai pannelli, sistema intuitivo di gestione dei cavi, assemblaggio semplificato.

Disponibile anche in versione RGB con ventola single-frame F360 RGB Core preinstallata.

H7 Flow: 139,99 € | H7 Flow RGB: 159,99 €Disponibilità : giugno 2024Alimentatori NZXT C-Series Gold e Platinum ATX 3.1

I nuovi alimentatori C-Series Gold e Platinum, pronti per le GPU di ultima generazione, offrono soluzioni di alimentazione di alta qualità , affidabili ed efficienti, ideali per qualsiasi build. Grazie al supporto agli standard ATX 3.1 e PCIe 5.1, questi alimentatori sono progettati per soddisfare le necessità dei componenti più esigenti, garantendo prestazioni in grado di superare la prova del tempo.

Disponibili nei formati 850W, 1000W e 1200W, i nuovi alimentatori C-Series Gold ATX 3.1 presentano un layout riprogettato che ottimizza il flusso d'aria e riduce al minimo il rumore. Inoltre, sono i primi alimentatori NZXT ad essere disponibili anche nella colorazione bianca.

C-Series Gold (Black) | C1200 Gold: 199,90 €| C1000 Gold: 179,90 € | C850 Gold: 144,90 €C-Series Gold (White) | C1200 Gold: 204,90 € | C1000 Gold: 184,99 € | C850 Gold: 149,90 €Disponibilità : giugno 2024

Decisivo passo avanti rispetto alla serie Gold, il C1500 Platinum utilizza l'alimentazione digitale per una regolazione ottimale della tensione, un'efficienza più elevata, un minore ripple noise e un coil whine ridotto rispetto agli alimentatori analogici. La ventola a levitazione magnetica da 140 mm offre prestazioni superiori, maggiore resistenza alla polvere, livelli di rumorosità inferiori e una maggiore longevità rispetto a una ventola con cuscinetti fluidodinamici. Grazie ai doppi connettori 12V-2x6, il C1500 Platinum è pronto ad alimentare le più esigenti GPU di nuova generazione.

C1500 Platinum: 329,90 €Disponibilità : giugno 2024