Inter - Marotta nuovo presidente: Mi ispiro a Facchetti

La nomina è stata formalizzata oggi dall'assemblea degli azionisti del club nerazzurro.

Il valore della memoria è inestimabile

Spettacolo - Beppe Marotta nuovo presidente dell'Inter. La nomina è stata formalizzata oggi dall'assemblea degli azionisti del club nerazzurro. Marotta, che è anche Ceo del club, succede a Steve Zhang e diventa il numero 1 della società passata sotto il controllo del fondo Oaktree. "Un'emozione grande essere presidente di una società così importante. Sarò un presidente che ama il proprio lavoro e lo conosce bene, Ma avrò bisogno del supporto di tutta la macchina dell’Inter, delle donne e gli uomini che lavorano nella società. Il nostro modello è fatto di grande patrimonio umano, alla base di ogni successo ci sono tanta competenza e motivazione", dice Marotta, al termine del cda che ha ratificato la sua nomina. "Il valore della memoria è inestimabile. La mia ispirazione nasce da quelli che mi hanno preceduto in questo ruolo. Ho in mente Giacinto Facchetti che, come profilo, si avvicina a me", aggiunge.

"Sono finiti i tempi dei presidenti mecenate come Moratti, Fraizzoli, Pellegrini che tanto hanno fatto per il club e che mi hanno dato una linea importante da seguire. E da ultimo voglio ricordare anche Steven Zhang, un ragazzo giovane, che ha dato tanto all’Inter". Il nuovo presidente dovrà gestire subito i rinnovi dei contratti di Inzaghi, Lautaro e Barella: "Sono ottimista, credo non ci saranno tanti problemi. Tutti loro hanno un grande senso di appartenenza all’Inter".