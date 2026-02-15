Inter Juve, Saviano accusa il sistema e attacca Marotta

Lo scontro tra Inter e Juventus riaccende polemiche fuori dal campo. Roberto Saviano attacca duramente il sistema calcio e punta il dito contro Giuseppe Marotta, parlando di campionato compromesso.

La sfida tra Inter e Juventus continua a far discutere anche dopo il fischio finale. Al centro delle polemiche c’è l’episodio che ha coinvolto Bastoni, la cui simulazione ha portato all’espulsione di Kalulu, lasciando i bianconeri in inferiorità numerica per gran parte della gara poi vinta dai nerazzurri 3-2.

Sull’accaduto è intervenuto Roberto Saviano con un lungo intervento pubblico. Lo scrittore ha criticato apertamente la situazione del calcio italiano, indicando in Giuseppe Marotta una figura simbolica di un sistema che, a suo giudizio, non garantirebbe piena regolarità. Secondo Saviano, finché determinate dinamiche resteranno presenti, resterà il sospetto su ogni campionato.

Nel suo intervento, Saviano ha citato anche la reazione di Chiellini, descrivendola come la manifestazione di un malcontento più ampio. Ha poi chiarito di non voler colpire giocatori o tifosi, definiti anzi le prime vittime di un contesto poco trasparente.

Il discorso si è allargato oltre il singolo episodio. Saviano ha richiamato altri fatti recenti, tra cui il lancio di un petardo dalla curva nerazzurra che ha colpito il portiere Audero durante una partita contro la Cremonese, episodio che ha riacceso il tema della sicurezza negli stadi.

Lo scrittore ha inoltre riportato l’attenzione su indagini giudiziarie legate alle infiltrazioni della Ndrangheta nel tifo organizzato. In particolare, ha citato un passaggio di un provvedimento in cui si parla di una condizione di “sudditanza” della società Inter nei confronti della Curva Nord.

Per Saviano, la questione va oltre il risultato di una partita o la rivalità tra squadre. Il nodo riguarda la credibilità dell’intero sistema calcistico, che secondo lui tende a proteggere sé stesso invece di affrontare apertamente le criticità emerse nel tempo.