GIGABYTE presenta le novità al COMPUTEX 2024

GIGABYTE Technology - In risposta alla rapida crescita della domanda di elaborazione basata sull'intelligenza artificiale e di esperienze di gioco coinvolgenti, GIGABYTE è pronta a svelare la sua ultima gamma di prodotti rivoluzionari al COMPUTEX 2024, inclusa la prossima generazione di Intel Platform e schede madri della serie AMD X870. Queste innovazioni pionieristiche sono pronte a ridefinire il panorama delle applicazioni IA e catapultare le esperienze di gioco in una nuova era, consolidando la posizione di GIGABYTE come pioniere nel punto di intersezione tra IA e giochi.

Le caratteristiche principali delle schede madri GIGABYTE includono:

Design Innovativo e Prodotto di Punta

L'ultima linea di prodotti GIGABYTE, caratterizzata da innovazione incessante e design incentrato sull'utente, integra perfettamente tecnologia avanzata con funzionalità intuitive, offrendo un'esperienza utente senza precedenti. Nella nuova generazione di schede madri, offre una gamma di funzionalità accuratamente realizzate come UC BIOS, WIFI EZ-Plug, M.2 EZ-Match e PCIe EZ Latch Plus. Queste funzionalità si concentrano sui dettagli del design, tutti volti a migliorare la comodità dell'utente e l'esperienza di installazione.

Prestazioni senza precedenti

GIGABYTE è destinata a rivoluzionare il mercato con la sua prossima generazione di Intel Platform e schede madri della serie AMD X870. Questi prodotti all'avanguardia, dotati di supporto Thunderbolt™ 4 e USB4®, sono progettati per offrire prestazioni, efficienza e connettività senza precedenti. La flessibilità, la larghezza di banda e la connettività multiprotocollo di Thunderbolt™ 4 e USB4® stanno ridefinendo gli standard per i dispositivi di input/output, trasferimento dati e alimentazione.

Connettività migliorata

La compatibilità Wi-Fi 7 prepara gli utenti per la prossima generazione di reti wireless, mentre una porta Ethernet da 10 Gb/5 Gb/2,5 Gb garantisce connessioni cablate ad alta velocità. Inoltre, le porte Thunderbolt™ 4 e USB4® integrate promettono una velocità di trasferimento dei file eccezionale su dispositivi di archiviazione esterni.

Esperienza di assemblaggio rivoluzionario

L'introduzione del nuovissimo M.2 EZ-Match e PCIe EZ-Latch Plus rivoluziona l'installazione dei componenti. La nuova funzionalità M.2 EZ-Match, configurata con un design di posizionamento magnetico sul dissipatore di calore, consente un rapido allineamento alla corretta posizione di installazione del dissipatore di calore. D'altra parte, PCIe EZ-Latch Plus, dotato di un meccanismo di rilascio remoto, semplifica lo smontaggio della scheda grafica, soddisfacendo sia gli utenti principianti che i giocatori esperti. Questo approccio innovativo all'installazione dei componenti sottolinea l'impegno di GIGABYTE verso un design user-friendly e una tecnologia all'avanguardia.

Installazione Wi-Fi semplificata

Il nuovissimo WIFI EZ-Plug presenta un design innovativo del connettore facile da installare, che consente di completare lo smontaggio e il montaggio dell'antenna di rete wireless in un solo secondo. Questa funzionalità intuitiva consente la funzionalità plug-and-play, eliminando l'inconveniente dell'avvitamento manuale durante l'installazione e rendendo il processo di smontaggio e montaggio dell'antenna semplice e veloce.

Esperienza utente migliorata

La nuova serie di schede madri dotate della funzionalità Sensor Panel Link consente ai giocatori di connettersi rapidamente allo schermo secondario all'interno dello chassis, creando uno stile personalizzato per le proprie macchine. Inoltre, il BIOS UC recentemente aggiornato, con effetti di illuminazione RGB dinamici, eleva l'aspetto personalizzato della console di gioco dall'interno verso l'esterno a un nuovo livello, soddisfacendo le preferenze dei giocatori più esigenti.

Risoluzione dei problemi senza soluzione di continuità

La nuovissima EZ-Debug Zone consolida pulsanti di controllo dedicati e LED di indicazione degli errori, offrendo un layout intuitivo e diretto per il recupero dei messaggi di errore e le operazioni di controllo. Questo design centralizzato semplifica notevolmente il processo di risoluzione dei problemi durante l'assemblaggio del computer, offrendo agli utenti un'esperienza più efficiente e senza interruzioni.

Applicazioni future

GIGABYTE è pronta a ridefinire il panorama delle applicazioni e dei giochi di intelligenza artificiale personale con il suo prossimo software di prossima generazione, segnando una nuova epoca nell'innovazione tecnologica. La grande inaugurazione è iniziata con la dimostrazione dell'esclusivo sistema A.I. Aumenta la funzionalità di overclock. A.I. Boost, una testimonianza dell'abilità AI proprietaria di GIGABYTE, analizza meticolosamente le caratteristiche del processore dell'utente. Al culmine di questa analisi, A.I. Boost fornisce impostazioni di overclock automatizzate, trasformando così il processo un tempo intricato di messa a punto dell'overclock in un compito sicuro e semplice. In cantiere ci sono ulteriori funzionalità software innovative, meticolosamente realizzate per aumentare le prestazioni e l'esperienza dell'utente sulle schede madri GIGABYTE di nuova generazione. Queste funzionalità verranno svelate in modo sequenziale. Ti invitiamo a rimanere in contatto per questi entusiasmanti progressi.

Mostra un design accurato in ogni prodotto

Oltre alla nuova generazione di prodotti per schede madri, la scheda madre B650E AORUS STEALTH ICE esposta sul posto mette in mostra un design meticoloso. Il suo esclusivo aspetto completamente bianco e la sua lavorazione artigianale la distinguono tra le attuali schede madri con inserto posteriore, vantando la più alta compatibilità con inserto posteriore del settore. Insieme alle funzionalità complete e intuitive delle schede madri di nuova generazione, conferma anche la dedizione di GIGABYTE al design e alla pianificazione di ogni nuovo prodotto.

Pietre miliari del software

GIGABYTE GCC + Corsair iCUE segna una pietra miliare significativa nell'integrazione del software, promettendo un'esperienza utente senza soluzione di continuità e compatibilità con le ultime innovazioni di GIGABYTE. Il programma di rilascio del software per le schede madri GIGABYTE inizierà con la versione di rilascio Corsair iCUE e GIGABYTE Control Center (GCC) a giugno. Resta sintonizzato sui siti web ufficiali GIGABYTE e Corsair per gli ultimi aggiornamenti.

L'SSD AORUS Gen5 14000 porta le prestazioni del tuo SSD Gen5 al livello successivo!

GIGABYTE Technology, uno dei principali produttori globali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha rilasciato oggi l'SSD AORUS Gen5 14000 più veloce di sempre con flash NAND 3D-TLC superiore. Spingendosi nuovamente oltre il confine, l'SSD AORUS Gen5 14000 vanta un aumento delle prestazioni del 99% e superiore rispetto agli SSD PCIe® 4.0 con stabilità e capacità ottimizzate.

Dotato dell'ultimo controller di processo Phison PS5026-E26 da 12 nm e di flash NAND 3D-TLC ottimizzato a 232 strati, l'SSD AORUS Gen5 14000 libera un'incredibile velocità di lettura sequenziale fino a 14.500 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 12.700 MB/s. Insieme al design della cache DRAM DDR4 integrata, l'SSD AORUS Gen5 14000 offre un incredibile incremento delle prestazioni dell'SSD PCle 5.0 NVMe M.2, perfetto per operazioni di carico elevato come applicazioni AI o giochi. Dotato del supporto Direct Storage ottimizzato per AORUS, l'SSD AORUS Gen5 14000 promette una stabilità superiore con prestazioni eccezionali. Inoltre, con la crittografia AES-256, la tecnologia TRIM, SMART ed ECC, l'SSD AORUS Gen5 14000 garantisce anche l'integrità e la sicurezza dei dati.

Inoltre, la funzionalità di monitoraggio SSD dell'esclusiva applicazione GCC di GIGABYTE fornisce agli utenti aggiornamenti di stato in tempo reale sull'SSD, consentendo loro di sfruttare le prestazioni, la temperatura, la stabilità e la capacità dell'SSD AORUS Gen5 14000. Per sfruttare appieno le straordinarie prestazioni della velocità di lettura di 14,5 GB/s, le schede madri PCIe 5.0 di GIGABYTE con dissipatore di calore M.2 come X670E AORUS PRO X, Z790 AORUS MASTER X ecc. sono altamente raccomandate.

Perfeziona la tua formazione sull'intelligenza artificiale con

GIGABYTE TRX50 AI la migliore scheda madre!

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha presentato la prima scheda madre di punta della serie AI TOP, la TRX50 AI TOP. Con la sua eccezionale versatilità e connettività, TRX50 AI TOP è appositamente progettato per liberare la massima potenza di calcolo per l'addestramento e la messa a punto dell'IA locale.

Nell'era dell'intelligenza artificiale locale, TRX50 AI TOP è progettato per massimizzare la configurazione per l'addestramento del modello AI su CPU, GPU, memoria e SSD. Basato sulla configurazione GPU/DDR/SSD consigliata da GIGABYTE con AI TOP Utility e AI TOP Tutor, TRX50 AI TOP può supportare modelli linguistici di grandi dimensioni fino a 236B di parametri di formazione e messa a punto dell'IA mantenendo privacy e sicurezza.

Reinventare la formazione sull'intelligenza artificiale

Il TRX50 AI TOP vanta l'innovativa AI TOP Utility con flussi di lavoro reinventati, interfaccia ed esperienza user-friendly e monitoraggio dei progressi in tempo reale. Supporta vari modelli di intelligenza artificiale open source di alto livello per i principianti per avviare facilmente la propria formazione e messa a punto dell'intelligenza artificiale locale senza alcuna competenza di programmazione dell'intelligenza artificiale. Il tutor AI TOP fornisce consulenza completa per le soluzioni AI TOP, guida intuitiva alla configurazione e supporto tecnico.

Massima scalabilità

Il TRX50 AI TOP è dotato di quattro slot PCIe Gen5 x16 e supporta quattro GPU a doppia scheda. Questo design può fornire un'ampia larghezza di banda, consentendo a ciascuna GPU di funzionare alla massima velocità.

Il TRX50 AI TOP dispone anche di quattro slot PCIe 5.0 x4 M.2 collegati direttamente alla CPU. Ciò consente ai dati archiviati negli SSD ad alta velocità di raggiungere il centro di calcolo tramite il percorso più breve e con la larghezza di banda maggiore, consentendo di completare i calcoli locali nel più breve tempo possibile.

Il design degli R-DIMM ECC a 8 canali può fornire la massima larghezza di banda per la velocità effettiva di calcolo. Inoltre, con una capacità massima fino a 2 TB, TRX50 AI TOP offre ampio spazio di archiviazione temporaneo per l'addestramento dei modelli o l'apprendimento automatico, migliorando significativamente l'efficienza dell'elaborazione su larga scala.

Connettività futura

Costruito con doppia rete LAN 10GbE e Wi-Fi 7, il TRX50 AI TOP offre velocità di trasferimento incredibilmente elevate sia su reti cablate che wireless. Garantisce l'ambiente di trasmissione più stabile quando il sistema esegue il cloud computing o fornisce servizi informatici esterni.

Innovazione a misura di “fai da te”

TRX50 AI TOP introduce una serie di progressi unici e adatti al fai-da-te sia nell'hardware che nel firmware. La zona EZ-Debug di nuova concezione riunisce LED di debug e pulsanti di controllo per un processo di risoluzione dei problemi snello ed efficiente. Il design WIFI EZ-Plug consolida i connettori dell'antenna Wi-Fi in un unico adattatore, evitando agli utenti il ??fastidio di avvitarli durante la configurazione. Inoltre, i progetti esistenti come EZ-Latch e UC BIOS semplificano il processo di creazione del proprio sistema.

Dotato di una varietà di tecnologie rivoluzionarie che possono essere facilmente adattate da principianti o esperti per i più comuni LLM open source, GIGABYTE AI TOP è la soluzione a tutto tondo per ottenere vantaggi rispetto ai tradizionali metodi di formazione sull'intelligenza artificiale. Il TRX50 AI TOP sarà presto lanciato all'inizio di luglio. Per ulteriori informazioni, visita GIGABYTE su COMPUTEX o il sito ufficiale GIGABYTE: https://www.gigabyte.com/Motherboard/TRX50-AI-TOP#kf